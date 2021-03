Smrti ravnatelja in župnika vznemirjata Slovence, tole pišejo po facebooku

Lažnivi zapisi. FOTO: Facebook

Zadnje dni javnost pretresata smrti ravnatelja Srednje strojne in kemijske šolein 48-letnega župnikaPo spletnih omrežjih se je kot blisk razširila novica, da sta oba umrla zaradi zapletov po cepljenju proti covid 19. Kot se je kmalu pokazalo, so se po spletu širile lažne novice, saj menda nobeden on njiju ni prejel niti enega odmerka cepiva.Zaradi cepljenja naj bi kap doživel ravnatelj Nosan, zaradi strdkov pa naj bi po cepljenju umrl župnik župnije Podčetrtek in Polje ob Sotli Rogač.Šolski center Ljubljana je že uradno zanikal navedbe glede smrti ravnatelja Nosana. Kot je v sporočilu za javnost zapisala direktorica centra, se Nosan ni cepil in cepljenje ni bilo vzrok njegove smrti.Na spletu se je oglasil tudi Nosanov prijatelj, ki so ga lažnive navedbe prizadele. »Zdenko Nosan je bil moj prijatelj, ki je umrl v četrtek. Po pogovoru z domačimi sem izvedel, da ni bil cepljen. Zarotniki z lažnimi profili, a res ne premorete več vsaj trohice sramu in spoštovanja pri izražanju svojih frustracij ... Zdenko, počivaj v miru,« je zapisal.Cepil pa naj se ne bi niti 48-letnik župnik Rogač. Njegova smrt je bila posledica krajše bolezni, kot so zapisali v Škofiji Murska Sobota.S cepivom Astrazenece se sicer te dni cepijo učitelji in vzgojitelji, je pa v zadnjih dneh zaradi stranskih učinkov kar nekaj učiteljev preklicalo cepljenje, na katero so se predhodno prijavili. Vodja strokovne skupine za covid 19pravi, da so neželeni učinki pričakovani. »Spremljamo dogajanje v zvezi s cepivom Astrazenece v ostalih državah. Nezaželeni učinki se v Sloveniji pojavljajo po cepljenih z vsemi tremi cepivi, a gre za blage reakcije in pričakovane nezaželene učinke,« je dejala.Predsednik združenja ravnateljev osnovnih šolnima informacij o tem, da bi bil kje zaradi hujših reakcij pri cepljenih odpovedan pouk. Na splošno pa iz pogovorov z ravnatelji ocenjuje, da ima približno četrtina cepljenih močnejšo reakcijo po cepljenju, okoli 50 odstotkov jih ima zmerne reakcije, preostala slaba četrtina pa je brez posebnih reakcij, je povedal za STA.