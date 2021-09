Smrt slovenskega maturanta zaradi covida? »Starši želijo, da ostane skrito.«

V javnosti odmeva izjava političnega analitikav oddaji Odkrito na TV Slovenija 3: »Da boste vedeli, kakšne so razmere. Zdaj je umrl en fant zaradi covida, ki je bil na maturantskem izletu v Grčiji , 19 let star, športnik, brez pridruženih bolezni.«Na UKC Ljubljana, na ministrstvu za zdravje in na NIJZ, kjer zbirajo podatke o okuženih in umrlih, podatkov o tem, da je te dni umrl 19-letnik nimajo, so nam povedali, a drži tudi, da na NIJZ podatke dobivajo z zakasnitvijo. Dodali so tudi, da tudi sicer NIJZ ne moremo komentirati posameznih primerov zaradi varovanja osebnih podatkov. Čirič nam je v telefonskem pogovoru dejal, da informacija o smrti 19-letnika po njegovih zanesljivih podatkih drži, saj da mu je posredoval »zelo zanesljiv vir«. Mu je pa zelo žal, da je informacijo posredoval v javnost, saj ni vedel, »da je to tako zaupno« in da starši želijo, da smrt njihovega sina ostane skrita.Čirič je sicer tudi na twitterju zapisal, da je z »informacijo želel opozoriti na to, da pred boleznijo nihče ni varen in da moramo storiti vse, kar je mogoče, za zaščito«.Da virus ne izbira med starimi in mladimi vselej opozarja tudi zdravstveni minister. Včeraj je dejal, da so imeli med mlajšimi na intenzivni tudi 19-letnika, »ki je v kritičnem stanju in ga pri življenju ohranja najsodobnejša tehnologija«. Že prej je posvaril, da nas čaka težka jesen, in pozval k cepljenju.