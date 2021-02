Smrt Slovenca na rajskem otoku

Meka za slovenske estradnike

Slovenski estradniki in estradnice so v preteklih tednih objavljali fotografije z rajskih plaž na Zanzibarju. Zagotavljali so, da je tam povsem varno, saj da virusa tam ni. A slovensko javnost je pretresla novica, da so bile ravno v teh dneh slovenske oblasti obveščene, da je na Zanzibarju umrl slovenski turist.z ministrstva za zunanje zadeve je na novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi povedal, da je bil pokojni turist najprej hospitaliziran, a je nato izgubil bitko za življenje.»Potovanja, ki so bila pred kratkim še izvedljiva, so zdaj tvegana,« je dejal. »Naša ambasada V Kairu je od tanzanijskih oblasti prejela obvestilo, da je pred dnevi tam umrl slovenski državljan. Bil je na turističnem potovanju. Smrt je nastopila po nekaj tednih hospitalizacije v tej državi. Obvestilo o smrti je prišlo iz tistega dela države, ki je sicer zelo priljubljen v turistični ponudbi, z otoka Zanzibar. Kolegi iz Kaira so obvestili, da se ta del sveta pogosto promovira kot destinacija z rajskimi plažami, kamor virus in bolezen ne sežeta. Izkazalo se je, da je tako le v promocijskih poročilih,« je dejal in poudaril, da tisti, ki se odločijo za potovanje, naj imajo razum in pogum, da bodo tisto pot, ki jo nameravajo opraviti, opravili tako, da bodo upoštevali vse previdnostne ukrepe.Pravi še, da je tudi po vrnitvi treba službam omogočiti, da bodo to vključile v preventivne ukrepe, da bi tako preprečili vdor nevarnejših virusov.Šter je še povedal, da je slovenski državljan umrl okoli 20. v tem mesecu. Vzrok smrti, ki je naveden na dokumentu, pa je zapisan v tako splošni obliki, da se nanj ne morejo zanašati. Šter je razkril še, da je šlo za individualno potovanje. Ambasada iz Kaira je bila v stiku s svojci umrlega in tudi ministrstvo, da so uredili, da so se postopki uredili čim lažje in čim manj boleče za svojce.Pozdrave z rajskega Zanzibarja je med prvimi Slovencem in svojim sledilcem poslala kuharska velemojstrica. Kmalu za njo so se s fotografijami s peščenih plaž pohvalili še številni drugi estradniki. Plesalcain njen možsta ravno v teh dneh zapustila Zanzibar. Tam pa še vedno uživajo radijska voditeljica in osebna trenerka, glasbenikainpevecin tekmovalka v resničnostnem šovu Kmetija. Glede na to, da je Zanzibar med zelo priljubljenimi, pa to niso edini Slovenci, ki so trenutno tam.O tem, kakšno je stanje na Zanzibarju, je pred dnevi za MMC pisala novinarka, ki se je tam tudi mudila in zapisala, da so od začetka pandemije do danes v Tanzaniji, državi z 58 milijoni prebivalcev, uradno zabeležili zgolj 509 primerov okužb, 21 ljudi s covidom pa je 19 umrlo. Oblasti v državo spuščajo potnike brez omejitev. Ob vstopu ni treba v karanteno niti ni potreben negativni PCR-test.