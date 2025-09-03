Smrt psov pod Veliko planino: to je sedaj doletelo lastnico

Potem ko smo v Novicah prejšnji teden razkrili zgodbo o poginu dveh belgijskih ovčarjev v zaprtem vročem avtu pod Veliko planino, je ta odmevala po vsej Sloveniji. Po neuradnih informacijah in preverjanju na spletu je lastnica poginulih psov M. R. zaprla svoj profil na Facebooku. Čeprav je kinologinja, pa se ni odzvalo nobeno kinološko društvo niti krovna organizacija kinološka zveza. Svoje stališče je na naša vprašanja dalo le trboveljsko kinološko društvo, ki pa je pritegnilo lastnici, češ da ni šlo za malomarno in neodgovorno ravnanje, ampak nesrečni slučaj.

Društvi za zaščito živali AniMa in Lajka sta prvi vložili ovadbi zoper lastnico, ki je psa pustila v avtu, sama pa za tri ure odšla na Veliko planino. AniMa je k odzivu pozvala tudi Kinološko društvo Trbovlje ter Kinološko zvezo Slovenije. Društvo je za medije res pripravilo odziv; v njem navajajo, da je lastnica ovčarjev, članica njihovega društva, upravni odbor seznanila z dogodkom in okoliščinami, prav tako je bil z njo opravljen pogovor. Na podlagi vseh pridobljenih informacij in glede na okoliščine je upravni odbor sprejel sklep, da se jo v društvu razreši z vseh funkcij do zaključka primera.

»Naša članica je prizadevna in se je vedno pripravljena vključiti v vse dejavnosti društva.«

»UO meni, da je bil pogin posledica spleta nesrečnih okoliščin, ki jih lastnik ne more vedno predvideti. Naša članica je prizadevna in se je vedno pripravljena vključiti v vse dejavnosti društva. Do psov ima izredno ljubeč odnos in je lahko zgled marsikateremu lastniku psa. V času nesrečnega dogodka članica ni bila udeleženka prireditve oziroma dogodka v sklopu KDT, temveč je bila na zasebnem izletu. Društvo se posledično distancira od dogodka,« so zapisali. In še, da neprimerne objave na družbenih omrežjih delajo nepopravljivo škodo društvu. »Zato bomo dobro ime društva po potrebi zaščitili tudi s pravnimi sredstvi,« so še dodali.