JE ŠLO ZA NESREČO?

Smrt psov pod Veliko planino: to je sedaj doletelo lastnico

V Kinološkem društvu Trbovlje ukrepali po poginu dveh psov njihove članice.
Fotografija: Belgijska ovčarja nista mogla preživeti zaprta v avtu sredi vročega junijskega dne. Fotografija je simbolična. FOTO: Sansargo/Getty Images
Odpri galerijo
Belgijska ovčarja nista mogla preživeti zaprta v avtu sredi vročega junijskega dne. Fotografija je simbolična. FOTO: Sansargo/Getty Images

R. Tu.
03.09.2025 ob 05:40
R. Tu.
03.09.2025 ob 05:40

Potem ko smo v Novicah prejšnji teden razkrili zgodbo o poginu dveh belgijskih ovčarjev v zaprtem vročem avtu pod Veliko planino, je ta odmevala po vsej Sloveniji. Po neuradnih informacijah in preverjanju na spletu je lastnica poginulih psov M. R. zaprla svoj profil na Facebooku. Čeprav je kinologinja, pa se ni odzvalo nobeno kinološko društvo niti krovna organizacija kinološka zveza. Svoje stališče je na naša vprašanja dalo le trboveljsko kinološko društvo, ki pa je pritegnilo lastnici, češ da ni šlo za malomarno in neodgovorno ravnanje, ampak nesrečni slučaj.

image_alt
Temperature usodne: ovčarja poginila v pregretem avtu, lastnica ju je pustila na parkirišču

Društvi za zaščito živali AniMa in Lajka sta prvi vložili ovadbi zoper lastnico, ki je psa pustila v avtu, sama pa za tri ure odšla na Veliko planino. AniMa je k odzivu pozvala tudi Kinološko društvo Trbovlje ter Kinološko zvezo Slovenije. Društvo je za medije res pripravilo odziv; v njem navajajo, da je lastnica ovčarjev, članica njihovega društva, upravni odbor seznanila z dogodkom in okoliščinami, prav tako je bil z njo opravljen pogovor. Na podlagi vseh pridobljenih informacij in glede na okoliščine je upravni odbor sprejel sklep, da se jo v društvu razreši z vseh funkcij do zaključka primera.

»Naša članica je prizadevna in se je vedno pripravljena vključiti v vse dejavnosti društva.«

»UO meni, da je bil pogin posledica spleta nesrečnih okoliščin, ki jih lastnik ne more vedno predvideti. Naša članica je prizadevna in se je vedno pripravljena vključiti v vse dejavnosti društva. Do psov ima izredno ljubeč odnos in je lahko zgled marsikateremu lastniku psa. V času nesrečnega dogodka članica ni bila udeleženka prireditve oziroma dogodka v sklopu KDT, temveč je bila na zasebnem izletu. Društvo se posledično distancira od dogodka,« so zapisali. In še, da neprimerne objave na družbenih omrežjih delajo nepopravljivo škodo društvu. »Zato bomo dobro ime društva po potrebi zaščitili tudi s pravnimi sredstvi,« so še dodali.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Velika planina pes smrt mučenje živali Trbovlje psi ovadba kinološko društvo

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki
Drogo v peč metal notranji minister
Premium
Renata Bohinc Zorko: Čakajo jo leta sreče in zadovoljstva v ljubezni (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki
Drogo v peč metal notranji minister
Premium
Renata Bohinc Zorko: Čakajo jo leta sreče in zadovoljstva v ljubezni (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.