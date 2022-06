Smrt politika še vedno razburja Slovence: »Sploh ne verjamem, da je usodni strel sprožil tedaj pijani Rotar«

Čeprav je od smrti dobrotnika Ivana Krambergerja minilo že 30 let okoliščine njegove smrti še vedno burijo duhove in slovensko javnost. Njegov sin, Ivan Kramberger mlajši je prepričan, da je šlo za politični atentant, saj je bil oče politik. Glede na vse ugotovitve preiskovalcev meni, da je bil Peter Rotar res strelec, ki je ubil njegovega očeta.

Kaj pa o okoliščinah smrti Ivana Krambergerja menijo naši bralci? V anketi, ki je bila v minulih dneh objavljena na naši strani je sodelovalo 3.691 bralcev. Večina, kar 1.826, jih ne verjame, da je usodni strel, ki je pokopal Krambergerja sprožil tedaj pijain Rotar. 1.547 sodelujočih je v anketi izbralo odgovor, da je bil morilec le lutka v rokah naročnikov iz ozadja, le 318 bralcev pa pravi, da je Peter Rotar deloval sam in na svojo pest.

Njegov umor je opomin in svarilo

Kakorkoli že, kljub temu, da je od njegove smrti minilo že 30 let, Kramberger še vedno ostaja v lepem spominu Slovenkam in Slovencem. Ob 30. obletnici smrti dobrotnika, inovatorja in politika so na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni odkrili doprsni kip Ivana Krambergerja. Na Slovesnosti je Maja Weiss soscearistka filma o Krambergerju dejala, da je »njegov umor je opomin in hkrati svarilo ter klic po strpnosti v slovenski družbi, v kateri je še danes preveč sovraštva med drugače mislečimi.«