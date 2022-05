Smrt osnovnošolke na Štajerskem odpira mnogo vprašanj: CSD stopil v stik z družino

Strokovnjaki in psihiatri ugotavljajo, da je v Sloveniji vse več otrok in mladostnikov, ki imajo težave z duševnim zdravjem in opozarjajo,da je strokovna pomoč za mladostniške skoraj nedostopna, čakalne dobe pa predolge. Na drugi strani raziskave kažejo, da je vse več otrok, ki potrebuje pomoč, s čimer so seznanjeni tudi na ministrstvu za šolstvo in centru za socialno delo. Smrt mladega dekleta na Štajerskem, ki si je samo vzelo življenje, odpira številna vprašanja.

Družini nudili psihosocialno pomoč po tragediji

V lokalnem CSD ne vedo, kaj bi učenko privedlo do skrajne odločitve. Pravijo, da so bili o dogodku obveščeni s strani interventne službe, ko sta strokovni delavki na dan dogodka družini nudili psihosocialno pomoč. Deklice njihova centra ni obravnavala.

Na CSD zaznavajo, da je od časa epidemije vrstniškega nasilja v šolah v porastu. »Velikokrat je tudi prikrito in se dogaja v skupinah na posameznih spletnih aplikacijah pametnih telefonov. V šoli so telefoni sicer prepovedani, so pa lahko povod tudi za vrstniško nasilje,« pojasnjujejo.

V zadnjem času tudi opažajo več čustveno vedenjskih težav otrok in mladostnikov. »Otroci in mladostniki so vsak dan sproti postavljeni pred nove izzive. Najbolj ranljiva je ravno populacija, ki vstopa v pubertetno obdobje, saj je pri njih zaznati največ sprememb – tako telesnih, duševnih, ko se sprašujejo, kakšen sem in kakšen bi želel biti, hkrati pa so postavljeni pred življenjske odločitve, kaj bom v življenju počel in kje se vidim«.

Zaradi različnih situacij mladostniki pomislijo na samomor, vendar če so slišani in pravilno ter pravočasno obravnavni najdejo izhod iz svoje stiske. Pomembno je, da so starši pozorni na spremenjeno vedenje in čustvovanje otrok in mladostnikov, saj svojo stisko navadno pokažejo, čeprav na različne načine (z umikom, spremenjenim načinom vedenja -izpadi, jokom, kričanje, …).

Kot pravijo pri njih k reševanju problematike vrstniškega nasilja pristopajo timsko, skupaj s šolo in policijo – »v ta namen organiziramo tudi delavnice na pobudo šole in skupaj s policistom osveščamo učence o možnih oblikah nasilja, tako vrstniškega kot nasilja v družini. Center pa se v posamezne specifične primere vključuje v okviru svojih pooblastil.« Če zaznajo, da otrok ali mladostnik potrebuje bolj specifično obravnavno, tudi če so izraženi sumi po samopoškodovanju, se povežejo z zdravstveno službo in ga usmerijo v obravnavno izven njihove institucije.

Več dejavnikov tveganja

Kaj je šestošolko napeljalo k samomoru, verjetno ne bomo nikoli izvedeli, a po neuradnih informacijah naj bi bila tarča medvrstniškega nasilja. Najverjetneje so bili razlogi še drugje. Vanja Gomboc iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora pravi, da je samomorilno vedenje »izjemno kompleksno vedenje« in da so zelo redki primeri, kjer bi bil prisoten le en dejavnik. Eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja med mladostniki je vrstniško nasilje, poudarja Gomboceva, ni pa edini. »Običajno so prisotni različni dejavniki, čeprav morda nekateri res bolj delujejo na nekega posameznika kot drugi dejavniki, ki so pri njem prisotni. Vseeno pa ravno zato težko z gotovostjo zares zaključimo, kateri vse dejavniki so prisotni pri nekem posamezniku,« pojasnjuje.

Na leto okoli deset samomorov med mladostniki, še leta nazaj tudi dvajset

Gomboceva pravi, da so s primeri smrti zaradi samomora med mladostniki seznanjeni preko sodelovanja z različnimi šolami, ki jih povabijo k izvedbi različnih postvencijskih aktivnosti, kar pomeni, da niso nujno seznanjeni z vsakim primerom. Njihovi izsledki o številu smrti temeljijo na javno dostopnih statističnih podatkih in kažejo, da zadnja leta med mladostniki beležijo približno deset smrti zaradi samomora letno. »Ta številka kaže na upad števila samomorov med mladostniki v primerjavi s številom, ki smo ga beležili nekako pred petnajstimi ali dvajsetimi leti. Takrat smo namreč v povprečju vsako leto zabeležili približno 20 smrti zaradi samomora med mladostniki. Podatki in s tem trendi v dolgoročnem smislu torej delujejo optimistično. Vseeno pa bi poudarila, da ne smemo pozabiti, da za temi podatki stojijo ljudje, njihove družine in drugi bližnji, ki se soočajo z nepredstavljivo in bolečo situacijo. Ne glede na to, na kakšen način ali zaradi česa stopimo v stik z njimi, je pomembno, da jim poskusimo biti v oporo in se izogibamo povečevanju njihove stiske,« pojasnjuje Gomboc.

Ministrstvo: V šolah porast nasilja

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pravijo, da konkretnih primerov ne morejo komentirati, Kljub temu, da so v preteklih letih pripravili številna usposabljanje strokovnih delavcev, šolskih timov in pripravila Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja, pa se zdi, da ni obrodilo sadov. Njihovi inšpektorji in sodelavci ki opravljajo neposredno delo v vzgojnih zavodih, opažajo, da je zaznati porast medvrsniškega nasilja.

V začetku marca je ministrstvo vsem ravnateljem osnovnih šol v Sloveniji posredovalo poziv, naj v šolskih kolektivih »osvežijo ozaveščanje o ničelni toleranci do nasilja, naj sodelavce spodbudijo k strokovnim usposabljanjem in dopolnijo načrte za reševanje medvrstniškega nasilja.« Želja je namreč, da bi preprečili in pravočasno prepoznali vse oblike nasilja v šolah. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so usmeritve objavljene na spletnih straneh zavoda za šolstvo, pripravili so tudi posodobitev Protokola ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja, kar je v pomoč zaposlenim.

Na papirju je sicer vse lepo zapisano, a kaže, da ničelna toleranca do nasilja v šolah še ni zaživela. Prav tako se postavlja vprašanje, koliko so posamezni učitelji pripravljeni se z učenci pogovarjati o nasilju, o tem obveščati socialne delavce, starše, ravnatelja, koliko zadev pa ostane nerazrešenih in se pometejo pod preprogo za »kvazi« ugled neke šole. Prav tako, pa se je treba zavedati, da smo za zdravo in varno družbo odgovorni vsi in kot svetujejo na ministrstvu je treba ničelno stopnjo tolerance do nasilja oblikovati in vzgajati od mladih nog.