Deset let je 12. maja minilo od enega največjih industrijskih požarov v Sloveniji, v katerem je umrl delavec, zgorelo pa je na tone zalog. Na ljubljanskem okrožnem sodišču pa še danes razčiščujejo, ali je odgovoren le Ciril Cerar, ki je takrat vodil družbo Ceko IN. Tožilstvo o tem ne dvomi, saj da kot odgovorna oseba ni zagotovil razmer za varno delo po zakonu o varnosti in zdravja pri delu. Kot posledica tega je življenje izgubil eden od njegovih zaposlenih. 9 milijonov škodeŠkodo so v Mercatorju ocenili na 9,195.175 evrov, večino jim jo je poplačala zavarovalnica Triglav, a se je pozneje sp...