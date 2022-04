Smrt dvojčkov ni krivda zdravnice. Mati: Da nihče ne bo odgovarjal za dve smrti zdravih otrok ... Solze in žalost!

Šok, solze in žalost so sredi tega tedna zajeli Kristino Grebenc Sotošek in njenega moža Simona Sotoška. Ob odprtju pisma, ki jima ga je poslalo ljubljansko okrožno državno tožilstvo, sta namreč ostala povsem brez besed. »Po vseh sklepih izvedencev in potem, ko je celo Zdravniška zbornica Slovenije odkrila napake in jih priznala, sem mislila, da bo odgovorna za smrt mojih dvojčkov le odgovarjala. A očitno dve življenji navadnega človeka nista toliko vredni. Brez besed sem. To je žalost, razočaranje ... Ne znam najti pravega izraza za to, kar čutim. Tega ne razumem. Res ne. Da nihče ...