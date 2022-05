Smrdeča para duši Logatčane

Marsikdo je že spoznal, da ga lahko iskanje poceni rešitve drago stane; to še posebno velja za odpadke, s katerimi se ukvarjamo praktično vsepovsod. V zadnjih letih se je podražil izvoz komunalnega blata iz čistilnih naprav, kot smo se ga bili vajeni znebiti doslej, in ena od rešitev za zmanjševanje količine so sušilnice. Tista v Logatcu, za katero je komunalno podjetje v občinski lasti namenilo 549.000 evrov, je začela delovati konec lanskega leta: v napravi s plinskim gorilnikom segrevajo predhodno dehidrirano blato v suho snov. To v Logatcu počnejo na robu otroškega šolskega igrišča, ob potoku ter sredi naselja hiš in nizkih večstanovanjskih blokov. Študija vplivov na okolje ni bila izdelana. Le kaj bi lahko šlo narobe?

Kamor nese veter

Berto Menard, župan občine Logatec, je zahteval zaustavitev obratovanja. FOTO: Bojan Rajšek

Narobe je šlo toliko stvari, da je prejšnji teden logaški županzahteval, da se sušilnica »nemudoma ustavi, ker je smrad za okoliško prebivalstvo nevzdržen«. Ljudje bi tudi to pomlad odprli okna, kot vse poprejšnje, letos je bilo to nemogoče. »Ko blato sušijo, se dviga dim, kot bi se kadilo iz dimnika. Če piha, nese smrad enkrat na en konec, enkrat na drugi,« nam redne prizore zadnjih tednov opisuje upokojenka, ki jo je znanka informirala tudi o aprilskem sestanku krajanov, tem je po mesecih smradu prekipelo. Tudi druga upokojenkapove, da je intenziteta smradu odvisna od vremena: »Ampak če greš mimo, je za masko nadeti.«

Številni so se to pomlad izogibali temu delu Logatca: tam živeči prebivalci ulice Jačka so neposredni sosedje sušilnice blata prek potoka: »Čistilna naprava je umeščena zgrešeno. To jim dopovedujemo že dolga leta, pa nas ne slišijo in vztrajajo pri svojem. Pred kakšnim mesecem smo imeli zbor krajanov in zahtevali, da se sušilnica umakne,« pravi mlajši sogovornik iz Jačke. Ker je prebivalec in plačuje komunalne storitve, se sprašuje, koliko gre po novem za plin, s katerim sušijo blato. Čistega vina je Logatčankam in Logatčanom že nedavno nalil novi direktor logaškega komunalnega podjetja Božidar Resnik.

Učenci niso mogli telovaditi

Ta je v pogovoru za lokalni časopis povedal, da so občinarji resda kupili kakovosten izdelek, toda: »Težava so pritožbe občanov, da je naprava prehrupna, izpustov neprijetnih vonjav je preveč, moteč je tudi oblak pare, ki se dviguje nad napravo.« V osnovni šoli niso mogli zračiti učilnic ter izvajati športne vzgoje na prostem, je dodal Resnik. Že pred dvema mesecema je nakazal, da bi bila trenutna rešitev vgradnja dodatne naprave ter povišanje dimnika.

Ob ograji čistilne naprave (desno) je otroško igrišče, za njim stanovanjski bloki. FOTO: Tomica Šuljić

Krajani si želijo, da se sušilnica blata in celotna čistilna naprava umakneta iz urbanega okolja – ne pa da bi si komunala proračun izboljšala še s sušenjem blata iz drugih občin: »Ko smo slišali, da bi blato vozili še od drugod, nam je kar slabo postalo,« pove naš sogovornik iz Jačke. Kakšno ceno bodo na koncu plačali prebivalci za odpravo smradu, verjetno niti ni več tako pomembno, kot je pomembna znosna rešitev. Ali, kot je ugotovil eden od naših starejših sogovornikov: »Tako gre naprej, da se bomo ljudje sami uničili.«