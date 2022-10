Sloveniji grozi telekomunikacijski mrk?

Pisali smo, da lahko ostra in dolga zima postavi evropsko telekomunikacijsko infrastrukturo na preizkušnjo. V številnih evropskih državah ni dovolj rezervnih sistemov, da bi lahko obvladali obsežne izpade električne energije, kar poveča možnost izpadov mobilne telefonije.

Invazija Rusije v Ukrajini povzroča motnje na svetovnih trgih. Od začetka konflikta so se močno zvišale svetovne cene ključnih surovin, predvsem goriva. Vojna je povzročila negotovost glede zanesljivosti oskrbe z energijo. Rusija, dolgoletna glavna dobaviteljica fosilnih goriv v Evropi, je prekinila dobavo plina več državam članicam, na kar se je Evropa odzvala hitro.

Sedanji dvig cen energije in motnje v oskrbi z energijo sodijo med glavna vprašanja, s katerimi se ukvarjajo tako voditelji in voditeljice Evrope kot Svet Evrope. Evropske države so enotne in tesno usklajujejo ukrepe, da bi se odzvale na naraščajoče cene in neravnovesja na energetskem trgu. Pričakuje se, da bo zmanjšanje porabe električne energije pozitivno vplivalo na cene električne energije v Evropi in s tem na račune odjemalcev za porabo energije. Države bodo skupno porabo električne energije zmanjšale za vsaj pet odstotkov v času konic, kar bo zmanjšalo povpraševanje po plinu, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije, in s tem prispevalo k nižjim cenam.

Kako smo na morebitni telekomunikacijski mrk pripravljeni v Sloveniji?

Države EU poskušajo zagotoviti neprekinjeno komunikacijo, tudi če bi izpadi električne energije izpraznili rezervne baterije, nameščene na tisoče celičnih anten, razporejenih po njihovem ozemlju. Evropa ima skoraj pol milijona telekomunikacijskih stolpov in večina jih ima rezervne baterije, ki zdržijo približno 30 minut za delovanje mobilnih anten.

A1 Slovenija, zasebni ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji, odgovarja:

»Ne pričakujemo, da bi telekomunikacije v Sloveniji doživele mrk oziroma da bi bile zajete v morebitnem paketu ukrepov Vlade Republike Slovenije, za katerega bi se uvedle delne ali popolne redukcije. Kot operater izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe naših naprav, predvsem z uvajanjem sodobnih tehnologij, ki imajo bistveno nižjo specifično porabo električne energije, z uporabo rešitev za optimizacijo delovanja glede na potrebe uporabnikov in alternativnimi viri napajanja. Za ključne sisteme imamo zagotovljeno brezprekinitveno napajanje. Uporabljamo različne redundančne rešitve za ključne lokacije, ki skrbijo, da omrežje deluje v skrajnih okoliščinah. Omrežni sistemi imajo vsaj eno rezervno napajanje, ki začasno zagotavlja nemoteno delovanje. Dodatno pa se zanašamo na alternativne vire napajanja kot so dodatne baterije, generatorji, sončne celice in vetrne elektrarne, ki pa niso namenjeni pokrivanju daljših izpadov. Večji preizkus pripravljenosti so naravne nesreče, kot recimo poplave in požari. Letošnji požar na Krasu kljub velikemu obsegu in škodi, ni odrezal ključnih sistemov od napajanja in posledice so bile minimalne.« Na vprašanje, ali lahko potrošniki pričakujemo kakšne podražitve, Lan Orthaber, stiki z javnostjo, še odgovori, da sprememb cen ne načrtujejo.

T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, odgovarja:

»Družba T-2 je kot telekomunikacijski operater upravljavec kritične infrastrukture. To pomeni, da smo del sistema, ki je v Republiki Sloveniji državnega pomena in bi prekinitev delovanja naših storitev pomembno vplivala oz. privedla do resnih posledic na področju nacionalne varnosti, gospodarstva in drugih ključnih družbenih funkcij. Zato bomo na ravni podjetja in s podporo na ravni državnih institucij storili vse, kar je v naši moči, da do telekomunikacijskega mrka ne bo prišlo. Podražitve naših storitev še ne načrtujemo.«

Podjetje Telemach, ponudnik plačljivih video vsebin, fiksnega interneta in mobilne telefonije, odgovarja:

»Pri Telemachu se zelo dobro zavedamo pomena telekomunikacij, ki se je v zadnjih 2,5 leta le še potrjeval vsak dan znova. Ker družba brez njih ne more delovati, dajemo v našem podjetju veliko poudarek brezhibnemu zagotavljanju naših storitev. Tako nenehno vlagamo v naše sisteme, ki zagotavljajo nenehno delovanje infrastrukture in storitev. Imamo vzpostavljen sistem neprekinjenega poslovanja in smo na ta način ustrezno pripravljeni na morebitne težave na mrežnih napajalnih sistemih. Na naših centralnih lokacijah (podatkovni centri, vozlišča) imamo baterije oziroma UPS-napajanje in dizelske agregate. Na lokalnih elementih omrežja imamo nameščene baterije oz. UPS, s katerimi zagotavljamo neprekinjeno napajanje za nekaj ur. Skladno z zakonodajnimi zahtevami po neprekinjenem poslovanju imamo postopke in opremo, ki nam omogočajo premostiti morebitni izpad napajanja na ključnih lokacijah. Naš sistem bi brez napajanja deloval vsaj štiri ure. Na vseh pomembnih lokacijah zagotavljamo rezervno napajanje s pomočjo dizelskih agregatov.«

Na vprašanje, ali lahko potrošniki pričakujemo kakšne podražitve, Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostjo, odgovorja: »Ta čas ne pričakujemo novih podražitev, ukinjamo pa uporabnikom ugodnost za prejemanje e-računa (en evro na mesec pri mesečni naročnini), ki so jo imeli naročniki fiksnih storitev zadnji dve leti. Brezpapirno poslovanje postaja osnova delovanja družbe in verjamemo, da nam je v tem času naše naročnike uspelo dodatno spodbuditi k uporabi eRačuna, ki prinaša enostavnejši, varčnejši in okolju prijaznejši način plačevanja. Kot okoljsko ozaveščeno in v prihodnost usmerjeno podjetje bomo v Telemachu seveda še naprej spodbujali digitalizacijo našega poslovanja in družbenega okolja, vključno s promocijo e-računov.«

Telekom Slovenije, ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji, odgovarja:

»V Telekomu Slovenije imamo vpeljan Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja, ki ga imamo certificiranega tudi po standardu ISO 22301. Skladno s tem smo pripravljeni in usposobljeni za zagotavljanje ključnih storitev in procesov tudi v izrednih razmerah; v večjem obsegu se je to pokazalo tudi v letu 2014, ko je Slovenijo prizadel žled in smo svoje omrežje na področjih, kjer je prišlo do izpada elektroenergetskega omrežja, napajali z nadomestnimi avtonomnimi viri. Naše omrežje je največje in najbolj zmogljivo v Sloveniji in neprestano preverjamo tako procese kot stanje tehnike, da zagotavljamo nemoteno delovanje storitev.« Na vprašanje, ali lahko potrošniki pričakujemo kakšne podražitve, Katarina Prešeren, direktorica korporativnega komuniciranja, odgovarja: »V primeru spremembe cen naših storitev uporabnike obveščamo skladno z zakonodajo.«