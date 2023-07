Po Sloveniji noro vroče že ob 7. uri zjutraj: poglejte, kje so izmerili celo 25 stopinj

Današnje jutranje temperature so bile marsikje krepko nad 20 stopinj Celzija. V Kopru se je živo srebro dvignilo na 24 stopinj, v Piranu celo za stopinjo več – na 25. To je celo več, kot so napovedovali meteorologi. Ti so zapisali, da bodo jutranje temperature ob morju okoli 22 stopinj, drugod od 15 do 22. Ob 7. uri je bilo toplo jutro tudi v Ljubljani in Mariboru, ko so meteorološke postaje izmerile 21 stopinj Celzija.

Za popoldan so napovedane temperature med 31 do 35 stopinj Celzija.

Jutri vrhunec vročinskega vala

V sredo nas čaka še ena borba z jutranjimi poletnimi temperaturami, ko bo vrhunec tega vročinskega vala, nato naj bi se ohladilo. Z Arsa so do srede izdali oranžno opozorilo: »Do sredine tedna bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev,« so navedli.

V sredo zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.

