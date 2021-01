Smo pripravljeni na Petrinjo?

V Sloveniji je od 20.000 do 56.000 stavb uvrščenih v razred tveganja, ki dolgoročno potresno ni sprejemljiv. Ker v njih živi od 88.000 do 228.000 ljudi, so ti na dolgi rok življenjsko precej ogroženi. Seveda zelo različno, saj so podatki o posameznih stavbah zelo pomanjkljivi. Če bi se ponovil ljubljanski potres iz leta 1895, pa bi samo neposredna gospodarska škoda na objektih v glavnem mestu lahko znašala od 2,5 do 16,6 milijarde evrov. Če bi prišteli tudi posredno škodo, pa bi bila še nekajkrat višja. To so glavne ugotovitve študije, ki so jo izvedli na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani po naročilu ...