Smo imeli v Ljubljani tornado? Gregorčičeve besede vas ne bodo pomirile

Sunki vetra so v četrtek v prestolnici presegli rekordno hitrost 100 km/h. Neurje je povzročilo mnogo preglavic, največ v Ljubljani in Kranju, kjer je veter dvigal strehe, podiral drevesa, uničeni so avtomobili, več ljudi pa je tudi poškodovanih. Po poročanju portala Neurje.si je, sodeč po fotografijah, v Ljubljani nastal celo tornado. Kaj na to pravi meteorolog Branko Gregorčič? Ima včerajšnji močan piš vetra kaj zveze s tornadom?

»Vremenski pojav imenujemo tornado, ko ta doseže tla, potuje po tleh in za sabo pusti značilno sled hudega uničenja. Pri ameriških tornadih se tudi s satelitskih posnetkov lahko vidi, kje je potoval in naredil strašno škodo. Če bi se to v četrtek zgodilo v okolici Ljubljane oziroma v Ljubljani, bi to zagotovo že vedeli. Drži pa, da se s fotografij lahko razbere, da smo imeli včeraj redek vremenski pojav t. i. lijakasti oblak (funnel cloud), ki pa ga imamo za zametek tornada, saj ni dosegel tal,« nam je Gregorčič pojasnil včerajšnje vrtinčenje zraka.

V Sloveniji imeli tornado 1986

V Sloveniji so tornadi redkost, a se dogajajo. Gregorčič se je spomni na edini resni tornado, evidentiran na slovenskih tleh, ki se je zgodil 23. avgusta 1986. Ta se je razvijal od Logatca proti Barju, prečkal Podpeč in se vrtinčil proti Tomišlju. Na tej poti je nastala ozka sled poškodb od 100 do 300 metrov, ocenjena hitrost pa je dosegla 200 km/h, pojasnjuje.

Eden najbolj uničujočih tornadov v Evropi se je po besedah našega meteorologa zgodil leta 1916 v dunajskem predmestju Wiener Neustadt, ko je bilo kar 34 mrtvih. »Tornadi v Evropi se pojavljajo in na udaru so bolj ravninski deli, saj razgiban relief teren zmoti oblikovanje vrtinca. Tornadi se tako razvijajo bolj na vodni površini predvsem v severnem Jadranu, zahodna obala Istre je v preteklih letih imela že nekaj tornadov in tudi s smrtnih žrtev, za pojav tornadov pa sta rizični tudi severna Italija in obrobje Panonske nižine.«

Lahko v prihodnje pričakujemo več podobnih vremenskih ekstremnih pojavov, kot je bil včerajšnji? »Temperature naraščajo, s tem pa se povečuje tudi verjetnost teh pojavov in so pogostejši,« sklene Gregorčič.