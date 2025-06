Smeti, žeblji in steklo ob kopališču: »Debeli rtič je nevaren za otroke in odrasle«

Medtem ko se obiskovalci Krajinskega parka Debeli rtič veselijo poletnih dni in uživanja ob morju, je javnost pretresla objava na Facebookovem profilu »Mesto Ankaran«, ki opozarja na skrb vzbujajoče razmere ob tamkajšnjem kopališču.

Avtor objave izraža razočaranje nad dolgotrajnim nerešenim problemom v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, ki naj bi ogrožal varnost obiskovalcev in škodoval podobi zaščitenega naravnega območja.

»Občina Ankaran že vrsto let NE uspe rešiti problema z ministrstvom za notranje zadeve. Občutek imamo, da se sploh NE trudijo tega rešiti,« so zapisali in dodali, da je območje okrog kopališča zelo nevarno za otroke in odrasle.

Ob vsem tem še plačilo parkirnine

Med glavnimi nevarnostmi so izpostavili prisotnost razbitega stekla, žebljev, odpadnega železa in celo visečega električnega kabla, ki naj bi izhajal iz delujočega električnega droga. Ob fotografijah, ki prikazujejo razmetane smeti in nevarne predmete, je bil dodan tudi sarkastičen opomnik: »Prosimo vas, da ne pozabite plačati parkinga – 2 € na uro.«

Krajinski park Debeli rtič sicer leži na območju, ki je pod posebno varstveno zakonodajo. Upravljanje območja naj bi bilo razdeljeno med več institucij – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (za varovana območja), Ministrstvo za notranje zadeve (ker so na območju ostanki nekdanjih kompleksov pod njihovim upravljanjem), ter Občino Ankaran, ki skrbi za komunalno infrastrukturo in lokalno urejenost.

FOTO: Jaka Ivančič/Delo

Kdo je torej odgovoren za odstranjevanje nevarnih predmetov, nadzor infrastrukture in zagotovitev varnosti kopalcev?

Krajinski park ali odlagališče?

Debeli rtič, sicer znan po svoji biotski raznovrstnosti, kulturni dediščini in razgledih, je že nekaj časa v slabem stanju, opozorila lokalnih prebivalcev in obiskovalcev pa kažejo na vse več težav: pomanjkanje investicij, nejasne pristojnosti ter občutek, da se z naravo ravna kot z obrobno temo.

Za pojasnila smo se obrnili na pristojne institucije. Odgovore objavimo, ko jih dobimo.