Smete na grob? To pravijo koronaukrepi

Kdo pa sploh sme obiskati grob?

Tisti, ki se bodo kljub ukrepom odločili za obisk groba, bodo lahko v Ljubljani na javnih parkiriščih v neposredni bližini Žal in drugih pokopališč ter v Kopru na vseh javnih parkiriščih parkirali brezplačno. V Mestni občini Maribor pa so opozorili, da v okolici pokopališč Pobrežje, Gorca in Razvanje velja poseben prometni režim.



STA

Letošnji dan spomina na mrtve poteka brez množičnih obiskov grobov in tradicionalnega druženja. Ukrepi za zajezitev epidemije covida 19 namreč razen izjem prepovedujejo zbiranje nad šest oseb in prehajanje med občinami. Vlada in cerkveni predstavniki pozivajo, naj se letos v čim večji meri odpovemo obiskovanju grobov.Obisk grobov ni več izjema v odloku o prehajanj meja svoje občine. Do grobov gredo lahko samo tisti, ki so lastniki ali plačniki najema za grob.Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) in njegovim ožjim družinskom članom ali članom skupnega gospodinjstva.Prehajanje občinskih meja za nujno vzdrževanje groba omogoča izjema v 13. točki 4. člena odloka. Pri tem mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Poleg tega je obisk groba zunaj občine prebivališča dovoljen le posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo.Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Med nujna vzdrževalna dela spadajo tista, s katerimi se prepreči premoženjska škoda, presojajo pa se posamično, od primera do primera. »Vsekakor pa lahko sem štejemo tudi tista dela, s katerimi se ohranja urejenost groba (pri čemer samo prinašanje sveč na grobove ne sodi med takšna opravila),« pojasnjujejo na policiji.Če se boste odpravili na pokopališče, seveda na smete pozabiti na masko in vzdrževanje razdalje do drugih.