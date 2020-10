Smem v drugo občino na pokopališče prižgat svečo?

Ali menjava peska na grobu šteje za nujno vzdrževanje?

Ali menjava uvelih rož ali enostavno prinašanje novih šteje za nujno vzdrževanja groba?

Ali pod to šteje tudi prinašanje sveč na grob in njihovo prižiganje?

Med vladnimi izjemami za prehajanje občinskih meja je tudi tista, ki določa, da je v drugo občino dovoljeno oditi, če morate na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) pojasnjujejo, da izjema velja za posameznika (najemnika groba). Če ta iz zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.A pozor: pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, poudarjajo z ministrstva.Prosili smo še za pojasnila za odgovore na tri konkretne situacije:MNZ: Med nujna vzdrževalna dela spadajo tista, s katerimi se prepreči premoženjska škoda, presojala pa se bodo posamično, od primera do primera. Vsekakor pa lahko sem štejemo tudi tista dela, s katerimi se ohranja urejenost groba.MNZ: Ocenjujemo, da (samo) prinašanje sveč na grobove ne sodi med takšna opravila.Z ministrstva še dodajajo, da je v trenutni epidemiološki situaciji pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.