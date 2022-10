Smeh na soočenju: je Kordišu iskal glasove ali novo dekle? (VIDEO)

V zadnjem soočenju na nacionalni televiziji so ob koncu oddaje ob bok predsedniškim kandidatom stopile boljše polovice. Za pravo presenečenje pa je poskrbel kandidat Levice Miha Kordiš, ki je v studio pripeljal prijatelja Janoša Ježovnika, ki ga kličejo kar JJ.

Ko je Kordišev prijatelj dobil besedo in mikrofon v roko, pa je vse skupaj bilo videti kot nekakšen ženitni oglas za samskega politika. S pohvalami in poudarjanjem vrlin predsedniškega kandidata je v zadrego spravil celo samega Kordiša, ki se je nekajkrat sramežljivo nasmejal. »Lahko potolažim vse zainteresirane, je še vedno na trgu in na voljo,« je dejal Ježovnik. »Je zelo načelen, zelo srčen in zelo zvest človek.«