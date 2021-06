SMC predlagala kandidata za ministra

SMC je predsedniku vladeposredovala predlog, da za novega pravosodnega ministra državnemu zboru v imenovanje predlaga stečajnega upravitelja, so za STA potrdili v poslanski skupini SMC. V preteklih dneh se je sicer kot najverjetnejšega kandidata za novega pravosodnega ministra omenjaloIzvršni odbor SMC je v četrtek predsednika strankepooblastil, da do danes zaključi pogovore z mogočima kandidatoma za novega pravosodnega ministra in s premierjem Janšo. Kot je pozneje pojasnil vodja poslanske skupine SMC, sta bila v igri tako Starman kot Dikaučič.»Stečajna zakonodaja je programska prioriteta SMC, zato želimo to področje modernizirati, narediti bolj transparentno in učinkovito,« je na temo izbire kandidata danes tvitnil Perič.Dozdajšnja pravosodna ministrica iz vrst SMCje namreč odstopila prejšnji četrtek, potem ko je vlada sprejela sklep o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Janša je takoj po odstopu ministrice Počivalška zaprosil, naj v zakonskem roku oziroma čim prej predlaga novo ime za prevzem vodenja pravosodnega ministrstva.Državni zbor pa se je v petkovem popoldnevu seznanil z odstopom ministrice za pravosodje Kozlovičeve, s čimer ji je prenehala funkcija