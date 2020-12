SMC bo predlagala umik člena, ki je razburil nevladnike

V sedmem protikoronskem paketu ukrepov, ki ga je te dni sprejela vlada, močno razburja člen o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij . S Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) so opozorili, da je vlada podtaknila ta zakon v PKP7 in izrazili zaskrbljenost zaradi predlagane ukinitve sklada. Kot poroča TV Slovenija, pa se je za črtanje tega člena že zavzela stranka SMC.Po poročanju nacionalne televizije, je po mnenju SMC ukinitev sklada nesprejemljiva, saj je bil sklad ustanovljen za sistemsko financiranje. Zato naj bi se na parlamentarni obravnavi zavzeli za črtanje predloga.Hkrati je sicer vlada predlagala še povišanje dohodninskih dotacij iz 0,5 na en odstotek, ki ga sicer v nevladnik organizacijah podpirajo, a opozarjajo, da gre pri skladu za popolnoma drugačen podporni mehanizem za slovenski nevladni sektor. Kot je izpostavila generalna sekretarka Rdečega križaprispevek iz sklada predstavlja več kot štirikrat več od vsote, ki jo je Rdeči križ prejel z namenjenimi dohodninami. »Posledice ukinitve sklada bodo konkretne - in utrpele jih bodo najranljivejše skupine,« je opozorila.Vsi bomo lahko en odstotek svoje dohodnine oziroma dvakrat več kot doslej namenili nevladnim organizacijam in o tem bomo neposredno odločali davkoplačevalci namesto »strokovnih« komisij, pa je v odzivu na Twitterju zapisal ekonomist in svetovalec vladi pri pripravi ukrepov. Dodal je: »Zdaj mnogi sploh niso vedeli, da se del dohodnine, ki je nikomur izrecno ne namenijo, ampak želijo, da ostane v proračunu, proti njihovi volji razporeja drugam.«