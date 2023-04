Šmarnica z bogato zgodovino: Peklenšček svete Ane spet šampion

Trtogradniki, kot jih je poimenoval predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, so vzorce pijač iz grozdja samorodnih vinskih trt v Žužemberk prinesli že konec marca, prireditev s podelitvijo medalj in razglasitev šampiona pa sta potekali v Gradu Žužemberk sredi aprila. Že štirinajstič: komisija je zbrala kar 106 vzorcev iz Suhe krajine, celotnega dolenjskega konca, Bele krajine, Slovenskih goric, Prlekije in celo iz Hrvaške.

106 vzorcev je zbrala komisija.

»Pohvalno, kajti društvo zadnja leta ocenjevanja sploh ne oglašuje,« je na podelitvi ob številu vzorcev povedal promotor te žlahtne kapljice Kostevc in dodal, da so pridelovalci hvaležni in ponosni na šmarnico z bogato zgodovino. Vinogradniki žlahtne trte so zaradi trtne uši v drugi polovici 19. stoletja v bitki za golo preživetje nadomestili in rešili vinograde z zasajevanjem odpornejših ameriških sort križancev, sledi opuščenih in zaraslih nekdanjih bogatih vinogradov z zidanicami pa so še dobro vidne na pobočju med Sotesko in Dvorom. »Tako se je iz prvoaprilske šale Boštjana Hrovata - Bota na lokalnem radiu in pobude za ocenjevanje te pijače priznanega slovenskega enologa dr. Julija Nemaniča razvila prireditev,« Kostevc pojasnjuje prve korake suhokrajinskega ocenjevanja.

Opuščena vinogradniška pobočja dobivajo staro podobo, brez tujerodnih invazivnih rastlin.

Podpori turističnemu društvu ter vinogradnikom pri ohranjanju vinogradov in vinogradniške krajine je naklonjen tudi žužemberški podžupan, domačin iz Gornjega Križa in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc. »Šmarnico gojite z ljubeznijo in trdim delom, zato so dobrodošla tudi takšna ocenjevanja, ki povečujejo kakovost in tekmovanje. Pomembno je, da ta pomembna kmetijska panoga živi, da opuščena vinogradniška pobočja z vašo pomočjo dobivajo staro podobo, brez tujerodnih invazivnih rastlin,« je še dodal Pirc. Prisegajoč na zdravilnost te pijače je svoje videnje dodal tudi predsednik ocenjevalne komisije Ludvik Legan in podal splošno oceno dela dveh komisij.

Podelili so 15 priznanj, 34 bronastih, 51 srebrnih in 6 zlatih medalj ter imenovali enega šampiona.

Na prireditvi so ob priložnostnem kulturnem programu, v katerem so sodelovali ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne ter kantavtorja Miran Jenko in Primož Pasar, podelili 15 priznanj, 34 bronastih, 51 srebrnih in 6 zlatih medalj ter imenovali enega šampiona. Strokovno komisijo je posebno prepričala polsladka šmarnica Stanka Tomšiča z najvišjo oceno 9,83 točke, preprosto imenovana Peklenšček od sv. Ane. Tako je Tomšič že drugo leto zapovrstjo postal prvak edinstvenega ocenjevanja pijač iz grozdja samorodnih vinskih trt. Trte samorodnice je že pred desetletjem na vinorodnih pobočjih Debenca med hribi Dolenjskega podolja, sredi zidanic in vinogradov, kjer stoji kapela sv. Ane, nadomestil s šmarnico. Tomšič, uspešni direktor največje zadruge na Slovenskem, KZ Trebnje-Krka, pri pridelavi šmarnice veliko pozornosti namenja obdelavi površin in kletarjenju, ne uporablja pa fungicidov. Podelitev medalj se je končala z družabnim srečanjem, pokušino najboljših ocenjenih vzorcev in odličnega pasulja.

Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne

Družina Šoštarič iz vinske gorice Lukavci v Prlekiji je za prleško rdečko prejela srebrno medaljo.

Promotor žlahtne kapljice predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc