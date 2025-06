Ob domačem jabolčniku je bila nekoč samorodna šmarnica najpogostejša pijača na kmetijah. Pozneje se je to močno spremenilo, saj so celo zakonsko prepovedali njeno pridelavo in trženje. 14. junija bo 6. Festival domačih sort. Nekoč prepovedana šmarnica je danes spet legalna pijača, ki jo najdemo tako na gostilniških pultih kot v prodaji oziroma ponudbi trgovcev, ne nazadnje jo tudi izvažamo. Pred nekaj leti so jo namreč spet priznali, a ne kot vino, marveč kot aromatizirano fermentirano pijačo. Kljub temu je med nami še vedno kar precej skeptikov, ki jih šmarnica še ni prepričala. Gre za pij...