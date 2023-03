Služba za ženo županovega brata

»Dušan Krštinc (op.p.: župan Občine Straža) se je s tem, ko je s podpisom odločb na položajno delovno mesto "vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave" imenoval ženo svojega brata, znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov, in ni storil vsega, da se temu izogne, s čimer je kršil 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),« so sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

Komisija se je primera lotila, potem ko je januarja 2022 prejela prijavo. V njej je bila izpostavljena problematika imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža, saj naj bi bila na položaj že petič imenovana žena županovega brata.

Omogočena tako premoženjska kot nepremoženjska korist

»Komisija je zadevo podrobno proučila ter pridobila vso relevantno dokumentacijo in pojasnila. Ugotovila je, da je župan v treh posameznih primerih podpisal Odločbe o imenovanju bratove žene na položajno delovno mesto "vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave" za obdobje največ šestih mesecev, s čimer ji je bila omogočena tako premoženjska korist (vse pravice na podlagi delovnega razmerja, višina plače ipd.) kot nepremoženjska korist (referenca, funkcija ipd.), s tem pa se je znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov in ni storil vsega, da bi se slednjemu izognil,« so jasni.

Ugotovitve Komisije so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni sprožila upravnega spora.

Komisiji opozarja, da je dokazano nasprotje interesov le še korak do korupcije: »Izogibanje nasprotju interesov je izjemno pomemben institut, saj gre za enega ključnih stebrov delovanja pravne države, zaupanja v demokratične institucije ter v transparentnost, enakopravnost in objektivnost odločanja v javnih zadevah in pri razpolaganju z javnimi sredstvi. Gre za institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb.«

Dva elementa

Pojasnili so: »Pri Dušanu Krštincu tako obstajata oba elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov – zasebni interes uradne osebe (pridobitev nepremoženjske in premoženjske koristi za ženo županovega brata) in obstoj okoliščin (sorodstvenih vezi), ki ustvarjajo videz, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe (župana). Zaradi tega bi se moral župan Dušan Krštinc okoliščinam, ki so ustvarile videz nasprotja interesov, izogniti tako, da bi pred podpisom odločb o imenovanju bratove žene na mesto »vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave« takoj prenehal z delom v zadevi in o okoliščinah nasprotja interesov v petih dneh pisno obvestil Komisijo, ki bi nato v petih dneh odločila o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotju interesov. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.