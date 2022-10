Služba, ki osrečuje – mit ali resnica?

Ljudje so na delu precej bolj zagnani, kadar menijo, da ima njihovo delo smisel oziroma dober namen. V raziskavi, ki jo je objavila ugledna publikacija Harvard Business Review, je večina ocenila delovno mesto kot dobro, če je pošteno plačano in omogoča, da posameznik dela tisto, v čemer je dober, in se ob tem počuti, da je tudi naredil nekaj smiselnega, in to uspešno.

