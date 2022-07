SLS bo dobila novo vodstvo: za predsednika kandidira Balažic

Članstvo SLS bo na današnjem kongresu izvolilo novega predsednika. Edini kandidat za to mesto je Marko Balažic, ki bo nasledil Marjana Podobnika.

Balažic, ki je bil v času državnozborskih volitev govorec gibanja Povežimo Slovenijo, je za STA pred kongresom dejal, da je po seriji volilnih porazov stranke najprej potrebna notranja konsolidacija, ki je ena izmed prvih njegovih prioritet. Med temi so tudi priprave na jesenske lokalne volitve.

Balažic je bil v času državnozborskih volitev govorec gibanja Povežimo Slovenijo. FOTO: Jože Suhadolnik

Delovanje stranke se bo pod njegovim vodstvom vrtelo okrog treh ključnih stebrov – varne hrane, malih in srednjih podjetij ter trajnosti. »Slovensko ljudsko stranko vračamo na tisto mesto, kjer je zgodovinsko že bila in kjer bi morala biti, predvsem pa gremo spet nazaj v širino,« je dejal Balažic. Če se je stranka v preteklosti ukvarjala predvsem s kmetijstvom in z lokalnimi temami, bodo zdaj iskali načine, kako reševanje vsakodnevnih težav, s katerimi se lokalno ukvarjajo župani, prenesti na državno raven, je pojasnil.

SLS je sicer stranka z dolgo tradicijo, ki se ji po letu 2014, ko je izpadla iz državnega zbora, ni več uspelo vrniti na nacionalni politični parket, ostaja pa močna na lokalni ravni. V prvem krogu zadnjih lokalnih volitev leta 2018 je bilo izvoljenih 23 županov SLS, v drugem krogu pa še trije, kar pomeni, da ima po skupnem številu izvoljenih županov primat med strankami. Poleg tega pa je bilo uspešnih v volilnem boju še nekaj njihovih članov in kandidatov, ki »so se odločili za zavetrje statusa neodvisnih«.

Stranka ima tudi evropskega poslanca. Franc Bogovič je bil sicer izvoljen na skupni listi SDS in SLS.