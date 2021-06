Slovo slovitega Belokranjca: Toni bolj znan kot metliška črnina

Bolezen, ki je v zadnjem letu in pol dodobra načela zdravje Belokranjca Tonija Gašperiča, je bila žal močnejša od njegove močne volje in življenjskih moči. Včeraj se je 76-letnik tiho poslovil v novomeški bolnišnici. Toni, humorist, pisatelj, pesnik, pisec besedil za popevke, kulturni animator in pedagog pa tudi Ježkov nagrajenec in samooklicani predsednik Svobodnega belokranjskega ozemlja, je gotovo najbolj znan Belokranjec in eden tistih, ki je največkrat nasmejal Slovence. Toni Gašperič je vedno rad povedal, da se je rodil 5. maja 1945, na dan ustanovitve prve slovenske vlade. V družini je...