Slovo zdravnika odmeva: »Če bi bilo kaj pravice na tem svetu, bi bil dr. Vladimir Pirnat pokopan z državniškimi častmi«

Poročali smo že, da se je po hudi bolezni poslovil cenjeni slovenski zdravnik dr. Vladimir Pirnat. Njegovo slovo odmeva in od njega so se poslovili mnogi. Med njimi tudi znani pevec Werner, ki je zapisal: »Vladimir Pirnat ...dragi prijatelj, soborec..heroj v času odpovedi zdravega razuma, izdaj, laži, manipulacij...nekdo, ki je zvesto sledil Hipokratovi zaprisegi...nikoli pozabljen in hvala za vseNa drugi strani...tam nekje..nekoč.....«

Objavljamo še nekaj drugih čustvenih besed slovesa ...

»Odjadral je domov, tja, kjer ni bolečin, kjer je mir in neskončna glasba morja (ki ga je imel res rad) cenjeni Vladimir Pirnat. Velik srčen Človek, ki je ostajal tudi v najtežih časih Covid Idiotizma neomajen in vztrajal je s svojim opominjanjem vse do dobesedno zadnjega diha. Hvala za ves trud, energijo in neomajnost. Naj vaša duša počiva v mir«

»Sožalje vsem tvojim. Dragi Vlado, hvala za vse. S čistjo vestjo si zaspal. Pogrešali bomo tvoja razmišljanja in odgovornost, izzivanje oblasti ter skrb za javno zdravje in dobro. Vedno manj nas je. Mirno pot in na svidenje«

»Bil je kostanj posebne sorte ... Kakšen človek je nekdo v resnici se pokaže šele v krizni situaciji. Ko je morje razburkano. Ko so valovi visoki. Ko so pritiski veliki. V tistem obdobju covid norije, kolektivne psihoze in masovne histerije, so mnogi razburkanemu morju, visokim valovom in pritiskom podlegli že na samem začetku. Eni iz oportunizma, drugi iz strahu, tretji iz naivnosti. Prepričani, da sistem dela za njihovo dobro. Vladimir Pirnat ni bil človek te vrste. Enkrat samkrat sem ga videl v živo. Na Trgu Republike. Njegove besede so rezale kot kirurški skalpel. Njegovo prezenco si začutil na razdalji 200 metrov. Zelo malo ljudi tega kova sem srečal v svojem življenju. Če bi bilo kaj pravice na tem svetu, bi bil dr. Vladimir Pirnat pokopan z državniškimi častmi. Neutrudljiv borec za pravico bi si to zaslužil. A se to ne bo zgodilo. On se je boril proti sistemu, ki nas je "v imenu zdravja" tlačil kot polnjene paprike.

Če bi bil Ivan Cankar še živ, bi rekel: bil je kostanj posebne sorte.

Res je bil. Vse do zadnjega diha svojega 75 let dolgega življenja v tej "dolini solz."

Hvala za vse! Pa srečno vrnitev domov.«