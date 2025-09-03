Slovo od velikana: poslovil se je legendarni Cveto (FOTO)

Iz ljubljanskega živalskega vrta je odjeknila žalostna novica. Umrl je žirafji samec Cveto, ki je bil s svojimi 18 leti pravi starostnik – takšno dobo dočaka le približno sedem odstotkov samcev žiraf v evropskih živalskih vrtovih.

Cveto je v prestolnico prispel leta 2008 iz živalskega vrta Olomouc na Češkem, skupaj s polbratoma Rastkom in Maxom. V družbi obiskovalcev in skrbnikov je odraščal in postal prepoznaven član živalskega vrta. Od tedaj je ob njem ostal še Rastko, ki bo letos dopolnil 19 let.

FOTO: Zoo Ljubljana

Težave z ledvicami

Avgusta letos je Cveto začel izgubljati tek in imel težave s prebavo. Po pregledu krvi so veterinarji ugotovili odpoved ledvic. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja so se odločili za evtanazijo, posmrtne ostanke pa so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer potekajo dodatne preiskave.

Cveto je bil med žirafjimi samci najmanjši, a prav zato še bolj poseben. Prepoznaven je bil po priščipnjenem desnem ušesu – to mu je po nesreči poškodovala mama, ko ga je takoj po rojstvu poskušala postaviti na noge. Oskrbniki se ga bodo spominjali kot najbolj previdnega, ki je potreboval veliko časa za privajanje, a je z njihovo pomočjo sodeloval tudi pri tehtanju in vsakodnevni negi.

FOTO: Zoo Ljubljana

Cveto je pripadal podvrsti nubijska žirafa, ki spada v evropski program vzreje ogroženih vrst, katerega cilj je zagotavljati rezervno populacijo, kot tudi spodbujanje podpore naravovarstvenim projektom v naravi in osveščanje o problematiki vrste ter njihovega življenjskega okolja. »Znotraj živalskih vrtov potekajo tudi raziskave, ki na podlagi znanja in izkušenj, pridobljenih med vzrejo, pripomorejo k boljšemu varovanju živali v naravi,« so sporočili iz ZOO Ljubljana.

Kot ikonični predstavnik svoje vrste je Cveto pomagal osveščati javnost o varovanju živalskih vrst in njihovega okolja.