ODETI V ŽALOST

Slovo od velikana: poslovil se je legendarni Cveto (FOTO)

V prestolnico je žirafji samec prispel leta 2008 iz živalskega vrta Olomouc na Češkem.
Fotografija: Žirafe v ljubljanskem živalskem vrtu. FOTO: Zoo Ljubljana
Odpri galerijo
Žirafe v ljubljanskem živalskem vrtu. FOTO: Zoo Ljubljana

N. P.
03.09.2025 ob 15:07
N. P.
03.09.2025 ob 15:07

Iz ljubljanskega živalskega vrta je odjeknila žalostna novica. Umrl je žirafji samec Cveto, ki je bil s svojimi 18 leti pravi starostnik – takšno dobo dočaka le približno sedem odstotkov samcev žiraf v evropskih živalskih vrtovih.

Cveto je v prestolnico prispel leta 2008 iz živalskega vrta Olomouc na Češkem, skupaj s polbratoma Rastkom in Maxom. V družbi obiskovalcev in skrbnikov je odraščal in postal prepoznaven član živalskega vrta. Od tedaj je ob njem ostal še Rastko, ki bo letos dopolnil 19 let.

FOTO: Zoo Ljubljana
FOTO: Zoo Ljubljana

Težave z ledvicami

Avgusta letos je Cveto začel izgubljati tek in imel težave s prebavo. Po pregledu krvi so veterinarji ugotovili odpoved ledvic. Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja so se odločili za evtanazijo, posmrtne ostanke pa so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer potekajo dodatne preiskave.

Cveto je bil med žirafjimi samci najmanjši, a prav zato še bolj poseben. Prepoznaven je bil po priščipnjenem desnem ušesu – to mu je po nesreči poškodovala mama, ko ga je takoj po rojstvu poskušala postaviti na noge. Oskrbniki se ga bodo spominjali kot najbolj previdnega, ki je potreboval veliko časa za privajanje, a je z njihovo pomočjo sodeloval tudi pri tehtanju in vsakodnevni negi.

FOTO: Zoo Ljubljana
FOTO: Zoo Ljubljana

Cveto je pripadal podvrsti nubijska žirafa, ki spada v evropski program vzreje ogroženih vrst, katerega cilj je zagotavljati rezervno populacijo, kot tudi spodbujanje podpore naravovarstvenim projektom v naravi in osveščanje o problematiki vrste ter njihovega življenjskega okolja. »Znotraj živalskih vrtov potekajo tudi raziskave, ki na podlagi znanja in izkušenj, pridobljenih med vzrejo, pripomorejo k boljšemu varovanju živali v naravi,« so sporočili iz ZOO Ljubljana.

Kot ikonični predstavnik svoje vrste je Cveto pomagal osveščati javnost o varovanju živalskih vrst in njihovega okolja. 

FOTO: Zoo Ljubljana
FOTO: Zoo Ljubljana

Več iz te teme:

žirafa živalski vrt smrt ZOO Ljubljana Ljubljana živali ZOO ogrožene vrste

