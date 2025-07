Slovo od Andreja, ki je tragično padel na Rašici: danes ga bodo pokopali (FOTO)

Danes se bodo svojci, prijatelji, športni kolegi in številni, ki so ga poznali, poslovili od Andreja Tršana - Tršo, izkušenega gorskega kolesarja, strastnega windsurferja in očeta treh otrok, ki je tragično preminil na gorskokolesarski poti Črnuče Trails nad Rašico.

Novico, da bodo danes Andreja pospremili k večnemu počitku, so objavili na njegovem facebooku. »Od Andreja se bomo poslovili v petek, 18. julija, ob 16. uri na pokopališču v Smledniku. Žara bo na dan pogreba od 13. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.«

Pod objavo so se zvrstili številni zapisi sožalja in sočutja prijateljev in kolegov, ki ne morejo verjeti, da 46-letnega Andreja ni več med njimi:

»Počivaj v miru.«, »Ne morem verjeti.«, »Sožalje družini.«, »Daleč so časi, ko smo košarko igrali. Vedno iskriv in nasmejan. Še več užitkov si našel v vetru. Počivaj v miru in jadraj, ko ti ustreza.«, »Velika izguba, veliko prekmalu si nas zapustil Tršo.«, »Kakor poznam slovensko Windsurf sceno si zame najboljši naš waverider. Iskreno sožalje vsem tvojim.«, se vrstijo objave ...

Tragičen dogodek, ki je pretresel vse

Kot smo pisali, so v petek popoldne trije mladoletni kolesarji med vožnjo po naravi naleteli na nezavestnega moškega. S pomočjo mladeničev so reševalci prišli do nezavestnega, ki je menda več ur ležal na soncu, in ga odpeljali v bolnišnico. Pozneje je Andrej, ki je bil sicer izkušen športnik, poškodbam podlegel.

Kot lahko razberemo s sporočil ljudi, ki so ga poznali, je bil Andrej strasten kolesar, eden najboljših slovenskih waveriderjev in predan oče treh otrok, ki jih je navdušil za šport, ki ga je sam tako ljubil.