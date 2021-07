Slovo ob obletnici

Cvetje so ustvarjale dve leti. FOTOGRAFIJI: Olga Knez

Tridesetletnico samostojnosti Slovenije je Razvojno združenje Repentabor počastilo z odprtjem razstave ročno izdelanega cvetja, ki so jo v vaškem domu v Dolu pri Vogljah pripravile članice s podmladkom. Pridno so zadnji dve leti ustvarjale, pretežno doma, in nastala je prekrasna razstava cvetja iz različnih materialov.Svoje izdelke sta na ogled postavila tudi uspešen fotograf v slovenskem prostoru in zunaj njegain 84-letni slikar. V kulturnem programu je nastopil domači Zadružni mešani pevski zbor Repentabor, ki združuje pevce z obeh strani meje. Zaradi visoke starosti članov je bil to njihov zadnji nastop v 15-letnem delovanju. Zato sta se pevcem za sodelovanje zahvalila repentaborska županjain sežanski županin jubilantom podelila zlate Gallusove plakete oz. značke.Pevci so sicer obletnico praznovali že lani, a je prireditev Pozdrav trgatvi preprečil drugi val korone. Zborovodkinji, ki jih je vodila zadnji dve leti, se je na njenem prvem nastopu z omenjenim zborom zahvalila, dolgoletna predsednica Razvojnega združenja. Kljub temu si želijo, da bi ljubiteljsko petje v teh krajih ob slovensko-italijanski meji, od koder prihajajo pevci, ne zamrlo, zato se bodo mlajši priključili sosednjim sestavom.