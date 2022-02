Slovensko umetno jezero, ki je tam že od nekdaj (FOTO)

Obstajata legendi, ki pripovedujeta, da je na območju pod današnjim naseljem Gradišče, nedaleč od Ljubljane, nekoč že bilo jezero. Obe omenjata gradiški grad in grad Rožek. Prva pravi, da je v jezeru živel zmaj. Žrtvovati bi mu morali graščakovo hčer, vendar je zmaja prej ubil neki berač in bil za to bogato nagrajen.

Druga pravi, da sta se graščaka po jezeru vozila drug k drugemu na obisk in skupaj lovila ribe. Pozneje so morali tlačani na zahtevo graščaka z gradu Rožek prekopati jez pri Kurniku proti Trnjavi. Voda je odtekla v Radomljo, na kraju, kjer je bilo prej jezero, pa so nastali pašniki. Resnica pa je povsem drugje.

Pot vsenaokoli

Jezero so zajezili oziroma zgradili leta 2004 zaradi avtoceste med Ljubljano in Mariborom. Deluje namreč kot mokri zadrževalnik na potoku Drtijščica, in sicer varuje pred hudournimi vodami, ki bi ob nalivih lahko ogrozile avtocesto. Nekoliko preseneča, da jih veliko pogleda izpod čela, ko slišijo zanj. Nenavadno, kajti to nikakor ni kakšna mlakuža, ampak za slovenske razmere precej veliko jezero.

Verjetno je nekoliko bolj prepoznavno med ribiči, saj je v njem kar nekaj vrst rib. Med drugim amur, bolen, klen, koreselj, krap, linj, mrena, ostriž, pohra, smuč, ščuka, zelenika. Za ribolovno območje in dovolilnice skrbi Ribiška družina Bistrica Domžale.

Ker je promet z motornimi vozili (razen za lastnike gozdov oziroma zemljišč) prepovedan, je idealna izletniška točka. Sprehajalna pot (lahko tudi kolesarska) okoli njega je dolga dobre štiri kilometre in lahka, zato je primerna za vsakogar. Vmes je tudi nekaj postaj z različnimi fitnes napravami na prostem.

Kakšno uro umirjene hoje in krog je sklenjen. FOTO: Mitja Felc

Cesta je ves čas makadamska in utrjena, zato gre brez težav v slabšem vremenu oziroma po dežju, saj ni blata. Prav zato je priljubljena tudi med sprehajalci z otroškimi vozički. Če greste na sprehod s štirinožnim družinskim članom, pa se le zavedajte, da utegne biti okoli jezera takšnih kar precej.

Biotska raznovrstnost območja in odmaknjenost od urbanih središč dajeta prebivalcem bližnjih naselij in Ljubljane možnost, da svoj prosti čas kakovostno izrabijo za rekreacijo v naravnem okolju in sprostitev. Po registrskih označbah vozil pa je mogoče sklepati, da pridejo tudi iz bolj oddaljenih koncev Slovenije.

Pot se začne na urejenem makadamskem parkirišču, ki je ob lepem dnevu (predvsem v tem času) in ob koncih tedna povsem zasedeno. Zato se lahko pešpot hitro podaljša za nekaj sto metrov, saj je treba vozilo pustiti ob cesti nekoliko prej, odvisno od gneče. Ob parkirišču je tudi lokal, ki je ob deževnih dnevih zaprt; ker stoji na vzpetini, ponuja čudovit panoramski pogled na jezero.

Načrti večji razvoj, vendar ...

Pred dnevi ga je še v celoti prekrival led. Čeprav na prvi pogled ni bil nič kaj debel, se je našlo nekaj pogumnežev, ki so se po površini sprehodili ali drsali, trojica fantov je igrala celo hokej. Opozorilnih tabel, da sta hoja po ledu ali drsanje nevarna, ni bilo opaziti, a previdnost brez dvoma velja.

Naokoli je veliko sprehajalni poti. FOTO: Mitja Felc

Marsikateremu obiskovalcu se postavlja vprašanje, zakaj območje ni bolj turistično razvito, saj razen majhnega gostinskega lokala ni tam prav ničesar. Čeprav bi bil teoretično tu tudi prostor za kamp ali celo kakšno turistično hiško. Milan Vesel, predsednik Turističnega društva Gradišče pri Lukovici, pravi, da je težava, ker je jezero zadrževalnik vode in »smo že zaradi tega omejeni«, zato so zaradi pogojev agencije za okolje tako rekoč vsi posegi prepovedani. »In bo tako tudi ostalo,« pravi, po drugi strani pa nekaj preprečujejo še strogi občinski pogoji, kar prav tako vpliva na turistični razcvet. Nastajajo sicer načrti za glamping hiške, ampak bodo stale bližje vasi kot jezeru. Kot še pravi, občina dolgo ni imela posluha, ampak »zdaj se je vendarle začelo dogajati« in to mu daje upanje, da bo v prihodnosti bolje.

Marsikateremu obiskovalcu se postavlja vprašanje, zakaj območ­je ni bolj turistično razvito, saj razen majhnega gostinskega lokala ni tam prav ničesar.

Kritičen je zaradi parkiranja oziroma pomanjkanja urejenih parkirišč, predvsem ob koncih ted­na, saj je potem težava predvsem z lastniki zemljišč, ki jih je treba razumeti, če zaradi pločevine ne morejo priti do nepremičnin.

Pestra okolica

Na Gradiškem jezeru od leta 2015 v začetku junija redno poteka jadralna regata z jadrnicami tipa mini 12. Prireja jo Jadralni klub Adama Ravbarja, ki pripravlja tak­šne dogodke tudi v Dalmaciji in na Bohinjskem jezeru.Turistično društvo Gradišče pri Lukovici pa tu že od leta 2006 prireja tradicionalni Gradiški tek. Gre za tek na različne razdalje, v kategorijah tako za odrasle kot otroke. Jezero je že samo po sebi vredno ogleda in sprehoda, a okolica ponuja še mnogo več. Izhodišče več pohodniških poti, ki skupaj merijo kar okoli 60 kilometrov, je prav na obrežju. Mož­nosti in idej za rekreacijo torej nikakor ne manjka. Obiskovalci kot posebno zanimivo pohvalijo predvsem vas Gradišče s cerkvijo sv. Marjete in okoli dve uri hoda oddaljeno Limbarsko goro.

4

kilometre je dolga sprehajalna krožna pot.

Še nasvet: če se ob sončnih zimskih ali spomladanskih dneh, ki prihajajo, nameravate umakniti in se v miru sprehoditi okoli jezera, nikar za to ne izberite lepega konca tedna, saj je takrat lahko res gneča.