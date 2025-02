Slovensko televizijko med jutranjo oddajo premagal neustavljivi smeh (VIDEO)

Nepredvidljivi trenutki v televizijskih oddajah v živo niso nič nenavadnega, a kar se je zgodilo voditeljici Manji Stevič na Planet TV, je gledalce še posebej zabavalo. Med vodenjem oddaje se nikakor ni mogla nehati smejati, in to ravno v trenutku, ko je govorila o – kavi.

Prizor se je odvijal med sproščenim delom programa, v katerem je Stevič razlagala zanimivosti o priljubljeni jutranji pijači. A namesto resnega tona jo je presenetil neustavljiv napad smeha, zaradi katerega je komaj dokončala stavek. Krivec? Njena kolegica v studiu, ki se je po prostoru začela nenavadno premikati, pri tem pa očitno tako zabavala voditeljico, da ta ni več mogla ostati resna.

Gledalci, ki so dogodek spremljali v živo, so hitro opazili, da se Stevič trudi ostati profesionalna. Posnetek je pristal na družbenih omrežjih, kjer so se mnogi nasmejali skupaj z njo.

Sama voditeljica je v šali komentirala, da je kava očitno res močna. »6 kg kave in potem … neobvladljiv smeh v studiu. Lara in Manja sta si prekrižali pot in nastalo je tole,« so zapisali ob posnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj. Počakajte le, da se naloži.