Slovensko pripovedno izročilo je izjemno.

Ljudske pripovedi lahko v vsakem času povedo kaj novega.

To je arheologija duha, to je brezkončno bogastvo.

V razstavišču Kazemate na Ljubljanskem gradu so odprli novo osrednjo tematsko razstavo Za devetimi gorami o slovenskem pripovednem izročilu. Pripravili sta join. Zanimiva razstava bo na ogled vse do 23. maja 2021 od 10. do 20. ure.Ljudje svoje opažanje in doživljanje že od nekdaj tkemo v zgodbe. Z zgodbami se kratkočasimo, zabavamo, razlagamo, prenašamo izkušnje in modrost, vzgajamo in se odzivamo na družbene spremembe. Slovenci imamo bogato pripovedno izročilo, med našimi predniki je krožilo nešteto pravljic in povedk. Poglejmo, kako so živele in kako živijo danes.Osrednja tematska razstava na Ljubljanskem gradu je v letu 2020 posvečena slovenskemu pripovednemu izročilu. Osvetljuje ga korak za korakom: s pomočjo odlomkov iz pravljic, ilustracij, fotografij, razlag, predmetov in malih pravljičnih svetov. Odraslim omogoča, da se poglobijo v način obstajanja pripovednega izročila, otrokom pa, da zlezejo v lonček Mojce Pokrajculje ali se poigrajo s frnikolami povodnega moža.V enih in drugih želi prebuditi željo po dobrih starih zgodbah. Naši predniki so priložnosti za pripovedovanje našli povsod, kjer se je srečalo več ljudi. Zgodbe so jim pomagale, da so se med seboj poslušali in povezovali ter bolje razumeli sebe in druge. To možnost nam ponujajo tudi danes.Na prvi pogled se zdi, da ljudske pripovedi govorijo o nekdanjih časih. V resnici pa so tako večplastne, da lahko v vsakem času povedo kaj novega. Govorijo o vprašanjih, ki so brezčasna, o iskanjih vsakega izmed nas. »To je arheologija duha,« je o njih rekla, »to je brezkončno bogastvo.« Razstava Za devetimi gorami izpostavlja lepoto, moč, pestrost in vitalnost slovenskega pripovednega izročila.Ob razstavi so pripravili spremljevalni program, ki bo zanimiv tako za otroke kot za odrasle. Tako bodo 19. septembra ob 15. uri pripravili pripovedovalsko delavnico za otroke in starše s, 15. oktobra ob 18. uri pa bo pogovorni večer na temo Pravljica in odrasli. Vabijo tudi na strokovno vodstvo po razstavi zVodeni ogledi po razstavi za odrasle bodo 22. oktobra, 21. januarja 2021 in 18. februarja 2021 ob 18. uri. Pripravili bodo še pripovedovalski večer za odrasle Nekoč nekje ... z Anjo Štefan, ki bo 3. novembra ob 18. uri. V četrtek, 19. novembra, ob 18. uri bo še pripovedovalsko-glasbena predstava z naslovom Tristo zajcev z Anjo Štefan,in. Na Ljubljanskem gradu bo 15. decembra ob 18. uri še pravljični sprehod s svečkami in baklami z Ireno Cerar.