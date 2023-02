Slovensko podjetje z gradnjo sodobnega inštituta vabi mlade

Med danes še golimi betonskimi stenami bo že jeseni v Vojniku zaživel poseben projekt podjetja MIK Celje, vreden 21 milijonov evrov. Gradijo namreč razvojni center podjetja in Inštitut dr. Petra Novaka, ki bo nekakšen laboratorij za razvoj njihovih prezračevalnih sistemov MIKrovent, hkrati pa prostor za mlade in obetavne podjetnike, omogočil naj bi tudi okoli 100 novih delovnih mest.

V prostorih, ki jih je, čeprav še v gradbeni fazi, javnosti že razkazal generalni direktor Franci Pliberšek, bodo »snovali ideje in izume za izboljšanje kakovosti bivanja«, k čemur se podjetje, ki se v glavnini ukvarja s proizvodnjo oken in vrat, vse bolj obrača s svojimi prezračevalnimi sistemi. Zakaj? Zrak v naših stanovanjih je, zlasti ob kakovostnih oknih in vratih, vse slabši in ga tudi z rednim zračenjem oz. odpiranjem oken težko popravimo. Zdravo prezračevanje temelji na filtrih zraka, sistemi z rekuperacijo pa hkrati preprečujejo toplotne izgube.

Center bo omogočil sto novih delovnih mest. FOTO: Foto: Mik

Mentorstvo mladim

V sklopu razvojnega centra tako že deluje tovarna dvocevnih lokalnih prezračevalnih sistemov, ki so v celoti plod slovenskega razvoja in znanja. V njej ustvarjajo različne klimatske pogoje in s tem simulirajo vse podnebne lokacije po svetu. Sicer pa si predvsem želijo deliti prostor z nadobudnimi mladimi podjetniki in razvojniki ter ozaveščati, kaj lahko ekipa mladih in zagnanih ustvarjalcev naredi s pravimi mentorji.

Razvojni center MIK bo tako prostor za mlada podjetja, start-upe in strokovnjake in jim med drugim omogočal sodobno avtomatizirano in robotizirano proizvodnjo za hitro in visoko lansiranje izdelkov po vseh Evropi. V centru bodo delovali razvojni inkubator in razvojne delavnice, s katerimi želijo celostno naslavljati problematiko kakovosti bivanja. »Hkrati pa bomo vsem, ki imajo ta znanja, omogočili, da jih razvijejo in skupaj prispevajo, da bomo vsi kakovostno bivali tako doma kot tudi v pisarni in drugod,« je dejala direktorica podjetja prezračevalnih naprav MIKrovent in Inštituta dr. Petra Novaka Branka Viltužnik.

K sodelovanju vabijo mlade podjetnike in start-upe. FOTO: Mik

Kot pravijo bo stavba tudi zelo energetsko varčna, v njej pa bo med drugim tudi snemalni studio. Direktor Pliberšek je namreč tudi podpornik nadobudne filmske ekipe Almedia, ki je v preteklem letu ustvarila filmsko uspešnico Šepet metulja in bo luč sveta ogledala letošnjo jesen. Uradno odprtje prostorov bo sicer 25. septembra letos.