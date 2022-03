Slovensko podjetje med vodilnimi v EU

Evropski okoljski urad (EEB) je v okviru kampanje Coolproducts pripravil seznam vodilnih podjetij pri prizadevanju za prehod na obnovljive vire ogrevanja v Evropi. Na njem se je že drugo leto zapored znašlo tudi podjetje Kronoterm, ki je tako postalo eno od vodilnih proizvajalcev v industriji, ki skupaj z največjo evropsko mrežo okoljskih nevladnih organizacij poziva zakonodajalce, naj podprejo zeleno preobrazbo ogrevanja. Cilj opuščanje fosilnih goriv podpira vseh 19 evropskih podjetij, ki jih je EEB letos uvrstila na seznam vodilnih podjetij.

Kronoterm med elito 19 podjetij

Združenje neodvisnih strokovnjakov Coolproducts, ki ga vodi Evropski urad za okolje (EEB), je v okviru projekta pripravilo revizijo blagovnih znamk evropskih proizvajalcev ogrevalnih naprav. V reviziji so zajeli 49 proizvajalcev ogrevalnih sistemov za gospodinjstva in ocenili prijaznost njihovih izdelkov do okolja. Študija je pokazala, da 19 od 49 podjetij zadostuje kriterijem naziva vodilnih podjetij na področju podnebnih sprememb.

Rezultat je spodbuden in nakazuje, da se je evropski sektor ogrevanja pripravljen odmakniti od fosilnih goriv. Lani se je namreč na ta seznam uvrstilo samo šest evropskih podjetij, med njimi je že takrat izstopalo podjetje Kronoterm.

Več podjetij na letošnjem seznamu navdaja z upanjem za prihodnost in uresničitev skupnega cilja zmanjšanja ogljičnega odtisa in izpustov.

Tehnološko izpopolnjene toplotne črpalke iz reciklabilnih materialov

V podjetju Kronoterm so zavezani k trajnostnim načelom že zelo dolgo in jih upoštevajo na vsakem koraku. Njihovi toplotni črpalki ADAPT in povsem nova toplotna črpalka VERSI so izdelane iz reciklabilnih materialov, poleg toplotnih črpalk za ogrevanje in proizvodnjo elektrike uporabljajo sončno elektrarno, pred kratkim so posodobili tudi vozni park in za poslovne poti uporabljajo električni avtomobil.

Pri Kronotermu so ponosni, da njihovo prizadevanje za čistejše okolje prepoznajo ne samo evropske institucije, ampak tudi njihovi uporabniki. V čast jim je, da skupaj z uporabo okolju prijaznih toplotnih črpalk zmanjšujejo ogljični odtis in veliko prispevajo k ohranitvi okolja, predvsem čistejšega zraka. Kronoterm obenem poudarja, da so njihova prizadevanja in izdelki skladni tako z evropskimi kot mednarodnimi podnebnimi cilji.

