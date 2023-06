Putinu orožje dobavlja tudi slovensko podjetje?

Strelivo in orožje ameriških in drugih zahodnih podjetij kljub sankcijam proti Moskvi še vedno prihajata v Rusijo in ju nato uporabljajo na bojiščih v Ukrajini. Glede na dokumente, na katere se sklicuje bruseljski spletni medij Politico, se med dobavitelji streliva pojavlja tudi ime slovenskega podjetja Valerian.

Na bojišča na območju Bahmuta na vzhodu Ukrajine, ki so ga nedavno zavzeli pripadniki ruske najemniške skupine Wagner, ne prihaja samo strelivo iz ZDA. Kljub več svežnjem sankcij proti Rusiji, ki naj bi onemogočile njen vojaški stroj, se zdi, da v Rusijo prihaja tudi strelivo iz Evropske unije, sledi pa glede na poročanje Politica vodijo tudi v Slovenijo.

Štiri ruska naročila, kot dobavitelj navedeno podjetje Valerian

Kot v danes objavljenem prispevku poroča bruseljski medij, je rusko podjetje Promtehnologija od oktobra lani vložilo štiri naročila, ki zajemajo pošiljke 460.000 enot, opisanih kot »lovski naboji Orsis«. Večina je tipa.338 Lapua Magnum. Na njih je kot dobavitelj navedeno slovensko podjetje Valerian.

Ne prodajamo nobenega ... strelnega orožja ali streliva, poleg tega pa za Rusijo velja embargo.

Prvo vloženo naročilo z datumom 13. oktober 2022 vključuje številko letalskega tovornega lista, katere prve tri številke 262 kažejo, da je bil pošiljatelj ruski letalski prevoznik Ural Airlines.

Politico ob tem še navaja, da je podjetje Valerian na predvečer ruske invazije na Ukrajino s 7500 evri kapitala ustanovil Gašper Heybal, ki je pred tem delal za ameriško podjetje vojaške opreme Voodoo Tactical.

Ustanovitelj podjetja Valerian je na poizvedovanje Politica po telefonu zanikal, da je njegovo podjetje pošiljalo strelivo v Rusijo. »Ne prodajamo nobenega ... strelnega orožja ali streliva, poleg tega pa za Rusijo velja embargo,« je povedal Heybal. Pozneje pa je po elektronski pošti dejal, da ne ve in ne razume, kako se je ime podjetja pojavilo na dokumentih.«

V Sloveniji že preiskava?

Poleg tega »Valerian ni naveden kot dobavitelj, ampak kot proizvajalec, kar pa ni mogoče, saj ne proizvajamo streliva«, je pojasnil. »Kljub temu se nam še vedno zdi povsem nesmiselno, kako bi se naše ime lahko pojavilo na dokumentu,« je še zapisal v odgovoru.

Politico pri tem navaja tudi besede slovenskega diplomata, ki je povedal, da Valerian sicer nikoli ni zaprosil za dovoljenje za izvoz orožja ali streliva v Rusijo, je pa »posamezne dele« poslal v Kirgizistan.

»Pristojne službe v Republiki Sloveniji so že sprožile ustrezne postopke za preiskavo dejstev v zvezi z omenjenim podjetjem,« je še povedal diplomat in dodal, da bodo preverili tudi morebitno preusmeritev blaga v Rusijo.