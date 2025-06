Slovensko Istro bo povezovala ladja Zlatoperka, a bodo cene letos nekoliko višje

Tudi to poletje bodo slovenske obalne občine povezane po morju. Ladja Zlatoperka, ki je že postala prepoznaven simbol ladijskih prevozov med istrskimi mesti, se bo znova podala na plovbo med Ankaranom, Koprom, Izolo in Piranom. Poletna sezona ladijskih prevozov se bo začela 1. julija in bo trajala do 7. septembra 2025, potnikom pa bo na voljo šest dni v tednu – vsak dan razen ponedeljka.

Ladijske prevoze med obalnimi občinami tudi letos organizira Regionalni razvojni center Koper, ki tako nadaljuje spodbujanje trajnostne mobilnosti in še naprej povezuje slovenska obalna mesta. Zlatoperka bo opravila dve krožni vožnji na dan, eno dopoldne, drugo popoldne, ob ponedeljkih ne bo plula. Sedežev na ladji ne bo mogoče rezervirati, zato bodo prevozi potekali po sistemu kdor prvi pride, prvi melje. Zlatoperka sprejme do 70 potnikov, na njej je prostora za deset koles.

Vkrcanje bo na štirih postajah, lokacije pa ostajajo enake kot v prejšnjih sezonah. V Ankaranu bo ladja pristajala na pomolu Valdoltra, v Kopru na zunanji obali parkirišča Ukmarjev trg, v Izoli na pomolu pred hotelom Marina, v Piranu pa bo vstop mogoč ob pomolu pri rdečem svetilniku.

Projekt spodbuja trajnostni razvoj obalnega območja.

Plovbo bo začela v Izoli, ob torkih, četrtkih in sobotah bo jutranji odhod ob 7.10, z nadaljevanjem proti Piranu, Kopru in Ankaranu. Popoldanski odhod iz Izole bo ob 15.10. Ob sredah, petkih in nedeljah bodo odhodi iz Izole ob 7.15 in 15.15, s postanki v Ankaranu, Kopru in Piranu.

Cene vozovnic so letos višje. Prevoz med Ankaranom in Koprom stane štiri evre, med Ankaranom in Izolo šest, med Ankaranom in Piranom deset evrov. Potniki, ki bodo potovali med Koprom in Izolo, bodo za vozovnico odšteli šest evrov, med Koprom in Piranom osem, med Izolo in Piranom pa šest evrov. Vozovnice za otroke, mlajše od 14 let, so pol cenejše. Prevoz kolesa stane en evro ne glede na dolžino poti ali izbrano destinacijo.

Celoten projekt ladijskih prevozov med istrskimi občinami poteka v okviru čezmejnega strateškega projekta ADRIONCYCLETOUR, ki je del programa Interreg VI-A Italija–Slovenija. Projekt spodbuja trajnostni razvoj obalnega območja ter povezuje slovensko in italijansko Istro. Evropski sklad za regionalni razvoj projekt sofinancira v višini 80 odstotkov, preostalih 20 odstotkov pa zagotavljajo sodelujoče občine Ankaran, Izola, Piran in Mestna občina Koper.