Slovensko gospodarstvo se ohlaja: rast skoraj trikrat nižja od prvotne napovedi

Umar napoved letošnje rasti BDP poslabšal na 0,8 odstotka
Fotografija: Maja Bednaš. FOTO: Leon Vidic, Delo
Maja Bednaš. FOTO: Leon Vidic, Delo

STA, N. Č.
11.09.2025 ob 13:30
11.09.2025 ob 13:46
STA, N. Č.
11.09.2025 ob 13:30
11.09.2025 ob 13:46

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Namesto 2,1-odstotne rasti po novem pričakuje 0,8-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti. Nekoliko slabša je tudi napoved za prihodnje leto – namesto 2,4 odstotka naj bi rast dosegla 2,1 odstotka.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala nekdanja prva dama Umarja in urednica jesenske napovedi Maja Bednaš, za prvo polovico leta ugotavljajo, da se rast letos upočasnjuje. »Prva polovica leta pomeni stagnacijo v primerjavi z lanskim letom, ključen element, ki je vplival na ta upad, je izvoz,« je dejala.

Obeti za drugo polovico leta so nekoliko boljši

»Pomemben kazalnik nabavnih menedžerjev za evrsko območje v tretjem četrtletju nakazuje rast aktivnosti zlasti v pridelovalnih dejavnostih, kar je za slovenski izvozni sektor zelo pomembno,« je povedala Bednaševa. Izboljšuje se tudi stanje v mednarodnem okolju. Negotovost ostaja visoka, vendar je indeks negotovosti glede trgovinskih politik po doseganju določenih dogovorov ZDA z drugimi državami precej nižji.

Pri pripravi napovedi so upoštevali revizijo podatkov za lansko leto, ki pa v primerjavi s prejšnjimi leti po njenih besedah ni prinesla velikih sprememb v realni rasti bruto domačega proizvoda (BDP), so se pa kar občutno spremenile stopnje rasti posameznih agregatov, tako potrošnje kot na strani komponent dodane vrednosti. Znatne so bile spremembe pri investicijah osnovna sredstva in zasebni potrošnji, podatki so bili po njenih navedbah boljši.

Nova napoved gospodarskih gibanj bo med drugim podlaga za pripravo predlogov proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti.

Maja Bednaš gospodarska rast Umar BDP

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

