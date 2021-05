Slovensko džunglo širita na jug

Združili sta moči. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Monstera deliciosa, najpogostejša sobna rastlina

Obe imata rože, rastline zelo radi, obe prihajata iz Velenja. Tjaša je študirala na tujem, danes šteje 30 pomladi, v Sloveniji želi nekaj ustvariti in se ustaliti. Tilyen ima 26 let, ukvarja se s fotografijo.

Pa naj še kdo reče, da kriza ni priložnost. Če kdo, sta naši sogovornici, prijateljiciin, kronski dokaz za to. Ko smo poklicali Tjašo, se je oglasila nekako takole: »Pozdravljeni, Tjaša iz Džungle,« mi pa smo dodali, da kličemo s Slovenskih novic. Pogovor je hitro stekel, dekleti sta zgovorni, podjetni in tudi precej inovativni, zagotovo pa iznajdljivi. Sicer jima ne bi stekel posel, imenovan Džungla Plants, v katerem ponujata sobne rastline.»Med prvim valom korone sem se peljala do enega od vrtnih centrov. Vmes pa sem začela razmišljati, zakaj se moram voziti po Ljubljani in zakaj ne morem pogledati ponudbe kar na spletu, naročiti rož na dom. To idejo sem po telefonu takoj delila s Tilyen. Tudi ona je o tem razmišljala. Tisto noč ni spala nobena od naju. Naslednji dan je že stekla akcija! Lotili sva se dela,« uvodoma pove Tjaša. Do uresničitve je minilo malo časa, spletna trgovina je stekla junija lani. Danes ponujata različne sobne rastline, ki so ločene po kategorijah. Vse z željo, da stranka, posameznik, najde nekaj zase, sobno rastlino po meri in okusu.»Rastline naročava na borzah cvetja na Nizozemskem in Danskem. V par dneh so tu, še isti dan pa vse v skladišču, ki ga imava v Ljubljani na Rudniku, pozorno pregledava. Ko je to končano, jih poslikava in vse objaviva na facebooku in instagramu. Cilj je, da gredo čim hitreje od naju, da se v skladišču ne zadržujejo dlje kot teden ali dva, kar v preostalih trgovinah ni praksa. Ko ljudje nakupujejo prek spleta, se sproti beleži tudi zaloga,« pojasni Tjaša, ki ponudbo imenuje kar instagram rože. »Izbira je pestra, premoreva redke tropske rastline, predvsem pa so to rastline, ki ne cvetijo. Zelo priljubljene so monstere, za najino ponudbo pa je značilno tudi to, da so v njej rastline, ki so vizualno zelo posebne, drugačne, redke,« nadaljuje Tilyen.»Pri naju so na voljo rastline različnih kategorij, tudi take, da lahko nanje pozabiš. Po drugi strani so tu eksotične, ki zahtevajo posebne razmere, vključno z visoko vlago, pravo temperaturo in svetlobo. Vsak najde nekaj zase. Cilj pa je, da jih ne le kupijo, ampak da rastline preživijo. Najina želja je, da javnost informirava o rastlini, negi, na družabnih omrežjih odgovarjava in ozaveščava, dosegljivi pa sva prek facebooka, youtuba in instagrama,« še izvemo od Tilyen. Pri njiju so na voljo rastline, ki stanejo od pet evrov pa tja do 170.Kako skrbeti zanje, se sprašujejo mnogi. »Po navadi je največji problem, ker ljudje preveč skrbijo za rastline. Vse bi jim dali, pa bi bilo boljše, če bi jih le pustili pri miru. Naj jih pač gledajo. Najpogostejša napaka je čezmerno zalivanje,« opozarja Tjaša, ki je ves dan vpeta v razvoj podjetja, v pomoč pa so ji številni podizvajalci.»Vedeli sva, da je čas korone najina priložnost. Upaš, da ti uspe. A dokler ne poskusiš, ne moreš vedeti. Dokler ne pride prvi denar na račun, ne veš, kako bo. Rastemo iz meseca v mesec, plani pa so kratkoročni in dolgoročni. Bistveno je, da se odzivamo na trenutno situacijo in potrebe trga, na dolgi rok pa si želimo nekaj več ustaljenosti, z jasno željo, da bi bilo podjetje stabilno, da smo transparentni in odkriti do kupcev in zaposlenih,« pove Tjaša o viziji dela. Izvemo, da je v teh tednih večje povpraševanje v podjetjih, saj se zaposleni vračajo v pisarne, rastline pa bo velenjski dvojec v prihodnjih dneh začel pošiljati tudi na Hrvaško, ki je odkrila slovensko Džunglo.