Slovenskim zdravnikom in zobozdravnikom prekipelo: znano, kdaj bodo začeli stavko

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je danes sprejel odločitev o splošni stavki. Začela se bo 19. oktobra ob 7. uri, »če pogajanja o reševanju njihovih stavkovnih zahtev ne bodo obrodila sadov«. Zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema in pogajanja o novem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Iz Fidesa so po današnji izredni letni konferenci sporočili, da jim je dovolj »nezadržnega razpadanja javnega zdravstva, usodnega slabšanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, životarjenja v propadlem mehanizmu določanja plač v javnem sektorju, neupoštevanja standardov in normativov, oddaljevanja od evropskega delovnega časa, bega zdravnikov in zobozdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov« pa tudi obtožb, da so krivi za nedelovanje zdravstvenega sistema, ki so ga prek svojih moči zadnja leta držali pokonci in na katerega nimajo nobenega vpliva.

Zaradi vsega tega so napovedali splošno stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Ta se bo začela 19. oktobra in bo trajala do sklepa o prenehanju stavke ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.