Slovenskim politikom brišejo profile

V zadnjih dneh je bilo več slovenskih politikov tarča hekerskih napadov. Med prvimi je bil evropski poslanec. Nepridipravi so mu vdrli v račun na facebooku in ga celo izbrisali. Lotili pa so se tudi nekdanjega predsednika vlade.»Včeraj sem doživel svoj prvi kibernetski napad. Neznanci so mojo FB-stran najprej napadli, nato izbrisali. Nekomu grem s svojimi stališči pač 'strašno na živce'. Pazite nase, zaščitite svoja gesla, sploh na družabnih omrežjih,« je zapisal na twitterju Brglez.Kasneje so se spravili tudi nad profila Brglezovih kolegic v Evropskem parlamentuin. V profil pa so na facebooku vdrli tudi, ki je ob tem zapisal: »Kot ste opazili, je bila moja stran nekaj časa nedosegljiva, ker so mi vdrli v profil. Zadevo smo uredili. Zadnjih objav zato ni več gor, ampak tudi tega je verjetno kdo vesel.« Na Šarčevem profilu so izginili vsi njegovi zapisi in objave, ki jih je objavil v juniju.