Slovenskim novinarjem sporočajo: »Tik tak, tik tak, … noži so nabrušeni, ho ho ho«

V Društvu novinarjev Slovenije opozarjajo na organizirano gonjo proti nekaterim novinarjem, ki se vrsti na družbenih omrežjih. Vzrok so spremembe pri preverjanju dejstev in boju proti dezinformacijam.

»Argumentirana in kritična javna debata je vedno dobrodošla, popolnoma zavržna in nesprejemljiva pa je žaljiva in sovražna komunikacija, ki temelji na lažeh. Če takšno komunikacijo spodbujajo posamezniki, institucije in skupine s politično, družbeno ali ekonomsko močjo, je to več kot neodgovorno. Kakršnekoli grožnje, še posebej grožnje s fizičnim nasiljem, so kaznivo dejanje,« opozarjajo v DNS-ju in policijo pozivajo, da ukrepa.

»Pričakujemo, da bo policija grožnje vzela resno in začela postopke zoper povzročitelja. Cilj takšnih groženj in kampanj je utišanje novinarjev. Ne pozabimo, da so bili po podatkih Mednarodne zveze novinarjev v letu 2024 po svetu ubiti 104 novinarji,« so še dodali.

Niso cenzorji

Novinarji, ki so tarče napadov, pa dodajajo, da ne držijo obtožbe, da so cenzorji vsebin na Facebooku in se financirajo netransparentno. »Drži, da je Oštro partner Metinega projekta za preverjanje dejstev, ki ga izvajamo prek projekta Razkrinkavanje. Toda pri tem delu nimamo ne pogodbenih dolžnosti ne tehničnih zmogljivosti, ki bi nam omogočale kakršnokoli cenzuriranje oziroma brisanje vsebin in uporabniških profilov. Vse to je izključno v domeni korporacije Meta,« dodajajo.

Med grožnjami, ki so jih prejeli, je tudi taka s fizičnim nasiljem, ki je najbolj skrb vzbujajoča. Pošiljatelj je v sporočilu uredništvu zapisal »Tik tak, tik tak, … noži so nabrušeni, ho ho ho«.