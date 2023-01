Slovenskim gasilcem prekipelo: 'Hvala' na koncu meseca ne plača položnic

Poklicni gasilci se znova počutijo izigrane. Vlada jim je jeseni obljubila, da parcialnih dogovorov o dvigih plač ne bo, kasneje pa je sodnikom in tožilcem namenila 600 evrov dodatka. Da do reforme plačnega sistema ne bo nič, jih je zdaj odslovil še obrambni minister Marjan Šarec.

Za oddajo 24ur zvečer je spregovoril 25-letni Marko Fabijančič, ki je poklicni gasilec od leta 2018. V več kot štirih letih se je kljub dolgim izmenam in celodnevnim dežurstvom Markova plača dvignila za dva razreda. »Trenutno sem v 26. plačnem razredu in imam 890 evrov plače,« je pojasnil.

Na večjih intervencijah gasilce radi obiščejo tudi politiki, ki se jim zahvalijo za njihovo požrtvovalnost. »Kadar so kakšne katastrofalne razmere, se spomnijo. Hvala bogu se vsaj takrat spomnijo, ampak ko je tega konec, pozabijo na nas. Saj delamo s srcem, ampak "hvala" na koncu meseca ne plača položnic. Samo to bom rekel,« je bil jasen Fabijančič.

Dovolj imajo ignorance

Vlada pravi, da bodo gasilce obravnavali skupaj z ostalimi v javnem sektorju, kar pa je v nasprotju z dogovorom, ki so ga sklenili, je v omenjeni oddaji dejal generalni direktor sindikata poklicnih gasilcev David Švarc. Kot je dejal, so se dogovorili, da ločenih pogajanj ne bo in da bo vlada plačna nesorazmerja odpravljala s prenovo plačnega sistema.

»Ob vsej aroganci, ki smo je deležni, smo prisiljeni v zaostrovanje aktivnosti,« je dejal Švarc. Poklicni gasilci iz vseh enot tako za 16. februar napovedujejo protestni shod v Ljubljani.