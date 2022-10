Slovenskih kadilcev to ne bo razveselilo

Z decembrom se bodo cigarete po načrtih finančnega ministrstva podražile. Za zavojček 20 cigaret bo treba odšteti nekaj centov več kot zdaj, vzrok pa je predlagano zvišanje trošarin, ki so na zdajšnji ravni od letošnjega aprila.

Trošarina za cigarete se bo po predlogu, ki so ga pripravili na ministrstvu za finance in je še do srede v javni obravnavi, zvišala s 126 na 131 evrov za 1000 cigaret. Letos so se te trošarine že zvišale 1. aprila, posledično se je večina cigaret podražila za 10 centov. Pred tem so se trošarine za cigarete v letu 2021 zvišale 1. novembra in v letu 2020 1. oktobra.

Trošarine za cigarete naj bi se nato dvakrat zvišale tudi v letu 2023, in sicer 1. aprila na 135 evrov ter 1. novembra na 139 evrov, je razvidno iz gradiva finančnega ministrstva, objavljenega na spletni strani eUprava.

Prav tako naj bi vlada s 1. decembrom ter nato še aprila in novembra prihodnje leto zvišala trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak, drug tobak za kajenje, tobak za segrevanje ter elektronske cigarete. Te trošarine so nespremenjene od lanskega novembra.