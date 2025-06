Slovenski župan svoji sestri uredil višjo plačo

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes objavila ugotovitve v primeru župana Občine Videm Braneta Kolednika, ki je po mnenju Komisije s svojim ravnanjem kršil določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Kot je sporočila KPK, je Kolednik s spremembo sistemizacije delovnih mest in premestitvijo svoje sestre na višje plačano delovno mesto omogočil njeno uvrstitev v višji plačni razred. Komisija mu je v postopku izdala tudi globo.

Postopek je KPK uvedla na podlagi več prijav, prejetih v letih 2023 in 2024, ki so županu očitale, da je spreminjal sistemizacijo z namenom koristi za svojo sestro. V okviru postopka je Komisija pridobila in analizirala dokumentacijo Občine Videm ter druge razpoložljive evidence.

Njegova sestra je dobila višjo plačo

Preiskava je pokazala, da je Kolednik januarja 2023 podpisal spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki so se nanašale izključno na delovno mesto, ki ga je zasedala njegova sestra. S spremembo je bilo to mesto uvrščeno v višji tarifni razred. V istem mesecu je podpisal tudi aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je svojo sestro trajno premestil na višje delovno mesto.

Komisija je v obeh primerih potrdila obstoj elementov nasprotja interesov: zasebni interes uradne osebe (pridobitev premoženjske koristi sestri) ter okoliščine, ki so vplivale na nepristransko opravljanje nalog župana (podpis spremembe pravilnika in aneksa).

Komisije ni obvestil o odločitvi

Po zakonu bi moral župan pred sprejemanjem odločitev, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov, o tem pisno obvestiti Komisijo. Ker tega ni storil, je s svojim ravnanjem kršil določbe ZIntPK.

Komisija je v sporočilu znova poudarila pomen doslednega preprečevanja nasprotja interesov za krepitev pravne države in zaupanja v delovanje demokratičnih institucij. Z namenom vzpostavljanja ustreznih standardov ravnanja funkcionarjev je na svoji spletni strani objavila celotne ugotovitve skupaj z izjasnitvijo obravnavane osebe. Ugotovitve so pravnomočne, saj zoper njih ni bila vložena tožba v upravnem sporu.