Slovenski znanstvenik se drži za glavo, poročilo iz šole ni dobro

Po štirih mesecih so se v šole vrnili vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov. Medtem ko so nekateri ravnatelji poudarili, da pri organizaciji pouka s priporočili NIJZ nimajo večjih težav, pa to ne velja za vse šole. Nekateri starši pišejo, kaj so jim prvi dan pouka povedali otroci, in zdi se, da učilnic ne zračijo, ne nosijo mask, ne upoštevajo razdalj, mažejo kruh z istim nožem, učiteljice pa praznujejo rojstni dan ...



»Poročilo iz šole: otrok je bil danes edini, ki je imel tudi v razredu masko; a le do ure telovadbe, ko so tekali in se igrali z žogo v telovadnici. Zračili razreda posebej niso. Malo so imeli odprto okno, ker jim je bilo vroče. Učitelji so sicer nosili maske tudi v razredih,« je zapisal Sašo Dolenc, pisatelj, fizik in filozof ter avtor zapisov o znanstvenih ugotovitvah o delovanju koronavirusa. Meni, da gre za hudo neumnost, da so se otroci po tako dolgem obdobju doma v šole vrnili ravno en teden pred zimskimi počitnicami, saj da sedaj ne morejo k babicam in dedkom, kot so načrtovali in česar so se veselili.



Njegova objava je spodbudila tudi druge starše. Takole so nekateri zapisali (nelektorirano):



* Maja: Pri nas ima masko naš in še dva njegova naj prijatelja, ker jima je (soprog?, op.a.) razložil, kaj in zakaj ...



* Matevž: 1. razred, predpriprava: otroci naj si ne posojajo radirk, naj se ne dotikajo ... 1. dan: sir na kruh si mažejo z enim nožem, ki si ga podajajo; hodijo v kuhinjo po malico; v kuhinji brez mask (oz. pod nosom); učiteljica v razredu pogostila kolegice s torto za rojstni dan ...



* Učiteljica: Opusti vsako upanje, če si pričakoval, da se bodo vsi zaposleni držali pravil. Delam v šoli, odprti že od začetka leta in žal vsi zaposleni ne upoštevajo pravil. Saj ne, da ne vedo, tukaj je vprašanje vest in odgovornosti.



* Koala: Poročilo iz šole: k učenkam 4.a pridejo učenci iz 5.b za približni 10 min pred kosilom. Njihovi sošolci so se v tem času pridružili nekemu drugemu neznanemu razredu. Adijo, mehurčki.



* Tina: 8. razred, vsi razen dveh izjem - moj otrok in se en sošolec - brez mask, v klopeh po dva. Skupaj je 28 učencev, zračili so malo med odmorom.



* Učiteljica: Pri nas v razredu redno zračimo, a zato je potrebna jeklena volja, saj jih ob vsakem obisku drugega zaposlenega v razred slišimo kako preveč zračimo in da je mraz, da bodo učenci zboleli. Učitelji večinoma ljubijo ugodje toplote, mrazu se izogibajo.



* Peter: Pri našem otroku so tudi le malo priprli eno okno. Pred izhodom iz šole so bila zaklenjena vrata in množica (več razredov) se je drenjala, dokler čistilke niso nehale svoje debate. Ostalo sicer ok, ampak te stvari so bistvene.

Z masko še v matičnih razredih

Kot je za STA povedala ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež, se je v njihovo šolo vrnilo približno 180 dijakov iz šestih oddelkov. »So veseli, nasmejani in zadovoljni.« Podobno je pri profesorjih. Njihovo testiranje na novi koronavirus, ki so ga opravili že v petek, je potekalo brez zapletov in tudi brez pozitivnih izvidov. »Težav pri organizaciji pouka nismo imeli. Ponovili smo samo organizacijo, ki smo jo vzpostavili že septembra, torej z matičnimi učilnicami in ohranjanjem razdalje.« Pri izbirnih predmetih so skupine mešane, dijaki ohranjajo razdaljo in nosijo masko, učilnice tudi pogosto zračijo. Športno vzgojo pa ima letošnje šolsko leto ves razred skupaj, da lahko ohranjajo 'mehurčke', saj med športom ne morejo nositi maske.



Sicer so se na njihovi gimnaziji odločili, da morajo dijaki nositi maske pri ostalih predmetih tudi v matičnih razredih. Na ta način dodatno zmanjšujejo možnost prenosa okužb. Kakšnih večjih pripomb dijakov ali staršev glede te odločitve ni bilo. Kot je poudarila Krapeževa, so njihovi gimnazijci odgovorni mladi ljudje.

