Slovenski zmaji znova pod indijskim nebom (FOTO)

Društvo KAP Jasa je januarja že petič zastopalo Slovenijo na največjem in najpomembnejšem mednarodnem zmajskem festivalu na svetu IKF Gujarat 2025. Tričlanska ekipa – predsednik društva Ivor Bogunić, Gregor Mramor in Saša Iskrić – je z zmaji zahtevnemu in izjemno številnemu indijskemu občinstvu predstavila slovenske zmaje in našo zmajsko kulturo, sodelovala na delavnicah, se udeležila posebnih kulturnih dogodkov in požela navdušenje tako gostiteljev kot drugih zmajskih ekip.

Festival poteka vsako leto pred velikim praznikom utarajan v indijski zvezni državi Gudžarat, v mestih Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Dwarka, ter v veliki slani puščavi Kuč (Rann of Kutch). Slovenci so se pridružili 150 zmajarjem z vsega sveta ter še 150 indijskim, da bi napolnili in pobarvali modro indijsko nebo.

Slovenska ekipa potuje po indijsko.

Druženje slovenskih in korejskih zmajarjev

Nastop slovenske ekipe v Indiji je bil popoln uspeh.

»Zmaji, ki letijo na največjem zmajskem festivalu na svetu, so nekaj posebnega,« je za Slovenske novice povedal eden od slovenskih udeležencev Saša Iskrić.

»Leteče skulpture vseh mogočih barv in oblik, velike več deset metrov, da si komaj lahko predstavljamo, kako se sploh dvignejo v zrak. Nebo, polno zmajev, ki jih pilotirajo največji mojstri, vzame dih: vsi, tako zmajarji kot publika, imamo ob koncu dneva boleč vrat!«

Utrinek iz kulturnega programa ob odprtju festivala

Festival v slani puščavi

Padel je!

Posebno pozornost je požel zmaj, ki ga je izdelal slovenski mojster Janez Vizjak iz zavoda Dr. Agon: njegova oblika, natančno izvezen vzorec in dolg rdeč rep so pritegnili režiserja in filmsko ekipo, ki je na prizorišču snemala promocijski film za Gujarat Tourism Corporation. Več ur so se stilisti, kamermani in lučkarji ukvarjali s slovenskim zmajem, da bi postal prava zvezda indijskega neba. »Nestrpno čakamo na premiero!« poudarja Iskrić.

Pisano nebo nad Indijo

Prekrasen zmaj – riba

Slovenski zmajski ekipi se je na slovesnem odprtju festivala kot častna gostja pridružila Mateja Vodeb Ghosh, veleposlanica Republike Slovenije v Indiji. Z navdušenjem je ponovno spremljala festival, se pogovarjala z zmajarji sveta, spustila zmaja in uživala v nebeškem spektaklu. »Slovenski zmajarji smo se na praznik utarajan povzpeli na eno od streh nad starim delom mesta Ahmedabad, da bi se preizkusili v starodavni veščini boja z majhnimi papirnatimi zmaji. Nad mestom je letelo dobesedno na milijone pisanih zmajčkov, mi pa smo se trudili po najboljših močeh: Kaj po če! – Padel je! –, je odmevalo nad mestom, ko so mojstri na strehah okoli nas z lahkoto rezali naše vrvice,« je povedal naš sogovornik.

Slovenska manta in indonezijski marlin

Zmaji ob imenu festivala

Nastop slovenske ekipe v Indiji je bil popoln uspeh. Gledalci so ploskali in vpili, se smejali s člani slovenske ekipe, preizkušali naše zmaje in uživali v predstavi, ki so jim jo pripravili. Največje priznanje pa so jim po koncu podelili gostitelji, organizatorji festivala: »Počaščeni bomo, če se Slovenija udeleži festivala IKF Gujarat tudi v prihodnjem letu!« »Z veseljem, dragi Gudžarat; se vidimo naslednjič, ljuba Indija!« je sklenil Saša Iskrić, ki že več let zapovrstjo sodeluje na znamenitem dogodku.