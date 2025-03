Slovenski zdravniki na nogah: povabili so Kebra in Jenulla, njih pa na seji ne bo?

Enajstega marca bo na sporedu seja Odbora za zdravstvo, kjer bo ena osrednjih tem tudi novela zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti. Mladi zdravniki so na družbenem omrežju X izrazili ogorčenje nad tem, da pristojni na razpravo naj ne bi povabili ključnih deležnikov.

»Novela zakona kritično posega v delo zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, jim onemogoča ponujanje storitev na prostem trgu, hkrati pa celo POSLABŠUJE dostopnost do storitev za paciente. Če je na razpravi o tako pomembnem zakonu prostor za Jašo Jenulla in Dušana Kebra, bi lahko povabili tudi vse relevantne deležnike, kot so Slovensko zdravniško društvo, Fides in Združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Zastopnike pacientovih pravic ...« se jezijo zdravniki.

V povezavi s tem se je oglasila tudi zdravnica Polona Campolunghi Pegan. »Ponižujoče je, da na zakonodajo, ki ureja življenja zdravstvenih delavcev, neposredno vplivajo ljudje, ki nimajo nobene uradne funkcije in odgovornosti in so si vpliv prislužili z lažmi, žalitvami in pozivanjem k smrti zdravstvenih delavcev,« je zapisala na omrežju X.