Slovenski zdravnik pokazal srbskim kolegom obrok hrane v bolnišnici (FOTO)

Na twitterju sta se pojavili dve fotografiji bolnišničnega obroka v Sloveniji in v Srbiji. Že na prvi pogled je povsem jasno, da so slovenske bolnišnice ohranile visoki standard bolnišnične prehrane.Pulmolog iz Srbije dr., ki je zaposlen v Splošni bolnišnici Izola, je na twitterju s sledilci delil fotografijo kosila v bolnišnici in zapisal: »brokolijeva juha (vedno je na izbiro tudi brezmesna juha), vegetarijanski njoki, grška solata in tiramisu. Prehrana v bolnišnici je pomembna in mora biti kakovostna tako kot vse drugo, tako za bolnike kot tudi za zaposlene,« je zapisal.Na številna vprašanja iz Srbije je odgovarjal, da je na fotografiji le en obrok in ne dva, kot so nekateri pomislili, in da je cene kosila nekje med štirimi in petimi evri, a da natančnega zneska ne pozna.Njegovo »hvalisanje« iz Slovenije, kot so nekateri zapisali, je navdihnilo neko Beograjčanko, ki je objavila fotografijo obroka tistega dne iz beograjske bolnišnice, na njej pa sta sta dva kosa belega kruha, mesna kroglica v omaki in jagode, ob tem pa je avtorica zapisala: »Kaj pa Slovenec ve, kaj je bolnišnični obrok«.