Slovenski zdravnik po ustavitvi AstraZenece: Ljudje bodo zbolevali in umirali

Slovenija je z današnjim dnem ustavila cepljenje s cepivom AstraZenece. O varnosti bodo danes razpravljali tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv. Najnovejše podatke bodo začeli proučevati tudi na Evropski agenciji za zdravila (Ema). V ponedeljek je minister za zdravjeodredil začasno zaustavitev s tem cepivom. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Eme.Cepljenje s Pfizerjem in Moderno se tudi pri nas nadaljuje.Simoniti: To je sramotnoNa twitterju pa se je oglasil tudi specialist infektologije, ki nasprotuje takšni odločitvi ministrstva. »Sramotno, da se je zaustavilo cepljenje s cepivom Oxford/AstraZenece. Povsem brez osnove v znanosti. Zaupanje bo verjetno nemogoče povrniti, vmes pa bodo ljudje po nepotrebnem zbolevali in umirali.« Tudi epidemiologmeni, da ni potrebe za paniko in da bi bilo treba cepljenje nadaljevati.AstraZeneca je sicer navedla, da je bilo med okoli 17 milijoni cepljenih v EU in Veliki Britaniji 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, kar da je manj od pričakovanj med splošno populacijo.