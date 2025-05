Slovenski zdravnik doživel hudo prometno nesrečo, izgubil je del spomina (VIDEO)

Ob svetovnem dnevu zdravnikov družinske medicine je Zdravniška zbornica Slovenije pripravila novo epizodo podkasta Zdravniške zgodbe, ki nosi pomenljiv naslov Mit, poklic, poslanstvo – družinska medicina od blizu. V središču epizode so iskrene osebne pripovedi in strokovni uvidi treh predanih zdravnikov, ki vsak po svoje razkrivajo lepote, pasti in pomen enega najpomembnejših stebrov zdravstvenega sistema – družinske medicine.

Polona Campolunghi Pegan iz Zdravstvenega doma Nova Gorica, Miha Lukač iz koncesionarske ambulante v Cerkvenjaku ter Rok Ravnikar, predsednik Odbora za osnovno zdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije, so razpravljali o mitih, ki še vedno spremljajo njihov poklic, o pogosto spregledanih vrednotah njihovega vsakdana in o tem, zakaj kljub vsem izzivom ostajajo zavezani svoji specializaciji.

Omenjeni zdravniki so med drugim spregovorili tudi o tem, zakaj so se odločili za ta poklic. Miha Lukač je razkril, da se je za medicino odločil zaradi osebne preizkušnje. Ko je obiskoval prvi letnik srednje šole, je skupaj z očetom doživel hudo prometno nesrečo. »Avto je čelno trčil v naju. Oba z očetom sva imela hudo poškodbo glave. Približno osem ur po nesreči se ne spominjam. Imel sem zlom ličnice, orbite, poškodbo levega očesa. Maksilofacialni kirurgi so me uspeli odlično sestavili nazaj in takrat sem začel razmišljati, da bi tudi sam postal zdravnik. Da lahko tako pomagam in nekaj vrnem človeštvu,« je dejal.